Боррель раскрыл, сколько ЕС на самом деле потратил на Украину

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Военная помощь Украине со стороны Европейского союза уже достигла 27 миллиардов евро, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании глав МИД ЕС.
«Не забывайте об Украине, боевые действия продолжаются. Наша помощь Украине растет, я могу сказать вам, что она достигла уровня в 27 миллиардов евро военной поддержки. Это самая высокая цифра, когда-либо достигнутая. Мы продолжаем тренировать украинских военных, мы продолжаем стоять на стороне Украины», - прокомментировал ситуацию Боррель.
При этом, ранее в американском издании Forbes заявили, что западные страны больше не хотят снабжать киевский режим своей техникой. О поставках современных танков, которыми владеет Североатлантический альянс, речи уже не идет. Сейчас западные союзники Киева намерены отправить на Украину переделанные в Чехии старые советские танки второго поколения Т-72М.
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