ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения

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Гражданин Франции Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что злоумышленник устанавливал многочисленные контакты с экспертами в различных областях в преступных целях. Сбор информации задержанный вел в течение нескольких лет. Замоскворецкий райсуд 7 июня арестовал Винатье* до 5 августа текущего года.
Свою вину преступник признал. Уточняется, что Винатье* является сотрудником «Центра гуманитарного диалога».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО, а не на Францию.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Свою вину преступник признал. Уточняется, что Винатье* является сотрудником «Центра гуманитарного диалога».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО, а не на Францию.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Екатерина Коршунова