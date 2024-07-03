Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения

ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения

ФСБ: француз Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России
03 июля 2024, 10:24
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Гражданин Франции Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.
Отмечается, что злоумышленник устанавливал многочисленные контакты с экспертами в различных областях в преступных целях. Сбор информации задержанный вел в течение нескольких лет. Замоскворецкий райсуд 7 июня арестовал Винатье* до 5 августа текущего года.

Свою вину преступник признал. Уточняется, что Винатье* является сотрудником «Центра гуманитарного диалога».



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал на швейцарскую НКО, а не на Францию.

Читайте также:

Макрон прокомментировал задержание гражданина Франции в Москве

Задержанный в Москве француз оказался сотрудником швейцарского центра

В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
#задержание
#президент
#данные
#нко
#макрон
#рф
#франция
#фсб
В Подмосковье уже выдвинули 58 кандидатов в советы депутатов
03 июля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области к Единому дню голосования уже выдвинуты 58 кандидатов в депутаты муниципальных советов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Избирательная комиссия Московской области опубликовала календарный план выборов в органы местного самоуправления региона 8 сентября. В нём представлены основные этапы проведения выборов.
«По этому плану в ближайшие два месяца будут работать организаторы выборов. В документе указаны не все, а лишь ключевые этапы. Сейчас набирает обороты этап выдвижения кандидатов. По состоянию на 2 июля выдвинуты 58 кандидатов: 57 человек самовыдвиженцев и один представитель политической партии», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. Такое решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.

При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.

Читайте также:

В Подмосковье начали обучать организаторов выборов в Советы депутатов

В Единый день голосования в Подмосковье будет использоваться ДЭГ

Сентябрьские выборы в Подмосковье решено сделать трёхдневными
#политика
#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#депутаты
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хиллари Клинтон: украинцы должны воевать ради победы Байдена
03 июля 2024, 10:37

Фото: istockphoto / ginosphotos

Хиллари Клинтон призвала украинцев воевать ради победы Байдена, сообщили в Ura.ru.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала жителей Украины перейти в наступление на фронте. По её мнению, это поможет действующему президенту США Джо Байдену одержать победу на предстоящих выборах. Об этом Клинтон заявила в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена», — заявила Хиллари в опубликованном на Rutube-канале пранке.

Она также назвала кандидата в президенты США Дональда Трампа «опасным для США и всего мира человеком». И выразила готовность сотрудничать с человеком, который представляется как Порошенко, чтобы найти компрометирующие материалы на Трампа.

Ранее в США состоялись предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. После этого конгрессмен-демократ от Техаса Ллойд Доггетт обратился к Байдену с призывом не участвовать в президентских выборах, которые пройдут в ноябре. По мнению Доггетта, у действующего президента практически нет шансов победить Трампа.

Читайте также:

Байден объяснил провал на дебатах усталостью от международных поездок

Стало известно, почему Украину не хотят приглашать в НАТО

В Европе спрогнозировали исход конфликта на Украине
#сша
#выборы
#украина
#военные
#дональд трамп
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
03 июля 2024, 03:49

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану. Он примет участие в саммите ШОС. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», — отмечается в сообщении.

Саммит ШОС пройдёт в столице Казахстана 3-4 июля. На встрече будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств проведут двусторонние встречи, в рамках которых обсудят сотрудничество в различных сферах, а также затронут иные важные темы. По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что сначала президент РФ встретится с главой Монголии Хуруэлсухом, после – с лидером Азербайджана Алиевым, затем – с президентом Пакистана Шарифом. Следом запланирована беседа с турецким коллегой Эрдоганом, а после состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Читайте также:

Путин встретится с Эрдоганом и Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Астане

Путин и Лукашенко обсудили по телефону саммит ШОС в Казахстане

Бербок утверждает, что Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе
#президент
#сотрудничество
#саммит
#встреча
#путин
#рф
#реджеп тайип эрдоган
#шос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден объяснил провал на дебатах усталостью от международных поездок
03 июля 2024, 02:57

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Американский лидер Джо Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом усталостью от международных поездок. Об этом информирует агентство Франс Пресс.
Он отметил, что это его не оправдывает, однако добавил, что путешествовать вокруг света пару раз незадолго до дебатов было глупо.

«Я не слушал свой персонал, а затем почти заснул на сцене», — сказал он.

Джозеф Робинетт Байден-младший — американский государственный и политический деятель. Действующий 46-й президент США с 20 января 2021 года и 47-й вице-президент США от Демократической партии.

В Атланте 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами, которые длились более полутора часов. Политические оппоненты обсудили ситуацию на Украине, ближневосточный кризис и обменялись взаимными оскорблениями. Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Читайте также:

Белый дом: Президент США Байден не страдает деменцией или болезнью Альцгеймера

Байден отреагировал на решение Верховного суда по Трампу

Байден спутал Италию и Францию
#выборы
#сша
#кризис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, почему Украину не хотят приглашать в НАТО
Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране
03 июля 2024, 02:36

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. Об этом информирует британская газета Telegraph.
«Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО», — говорится в публикации.

Сообщается, что позиция альянса будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО. Подписано оно будет на саммите в Вашингтоне. Альян просит Киев совершить дополнительные шаги, прежде чем переговоры о вступлении продвинутся.

Президент США Джо Байден может заблокировать вступление Украины в НАТО из-за своих предвыборных опасений. В статье Business Insider говорится, что Байден стремится убедить американцев, что Соединенные Штаты не вовлечены в конфликт, чтобы не снизить свои шансы на переизбрание. Он фактически отказал Киеву в поддержке заявки на вступление в альянс. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Politico: Трамп при победе на выборах может остановить расширение НАТО на восток

Reuters: для Украины могут быть «хорошие новости» по ПВО на будущем саммите НАТО

Стало известно, какие секреты НАТО обнаружила РФ в ракете ATACMS
#сша
#конфликт
#президент
#радио
#нато
#киев
#байден
#джо байден
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Европе спрогнозировали исход конфликта на Украине
Guardian: в переговоры с РФ сочли наиболее вероятным исходом ситуации на Украине
03 июля 2024, 02:20

Фото: istockphoto/ffikretow

Согласно результатам крупного опроса, европейские страны считают более вероятным исходом конфликта на Украине достижение договоренности с Москвой, а не победу Киева. Об этом пишет британская газета Guardian.
Опрос был проведен в 15 странах среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года, в том числе на Украине. Большинство жителей Греции, Италии и Болгарии считают плохой идеей увеличение поставок оружия на Украину. Лишь в Эстонии большинство опрошенных выразили уверенность в безоговорочной победе Киева в конфликте.

Ранее президент России Владимир Путин перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официальное заявление Киева о неприсоединении Украины к НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что у украинского лидера Владимира Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

MTI:Премьер Венгрии Орбан прилетел в Киев на переговоры с Зеленским

Венесуэла возобновит прямые переговоры с США

Орбан: с приходом Трампа будет прекращение огня на Украине и переговоры
#президент
#опрос
#радио
#человек
#министр
#заявление
#нато
#днр
#лнр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белый дом: Президент США Байден не страдает деменцией или болезнью Альцгеймера
03 июля 2024, 02:00

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями. Об этом она заявила на брифинге.
«У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет», – ответила Карин Жан-Пьер на вопрос одного из журналистов.
Ранее Байден признал, что его дебаты с Трампом прошли не самым успешным образом и прокомментировал свое выступление.

«Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю – я знаю, как говорить правду!» – объявил президент США.
За несколько дней до этого Байден спутал Италию и Францию во время мероприятия по сбору денег на свою кампанию по переизбранию. После этого он повторил оговорку, что его сын погиб в Ираке, хотя тот умер от онкологии после возвращения в США из военной поездки.

Читайте также:

Байден отреагировал на решение Верховного суда по Трампу

Приговор Трампу за выплату 130 тысяч долларов порноактрисе перенесли на сентябрь

Politico: Трамп при победе на выборах может остановить расширение НАТО на восток
#сша
#президент
#мероприятия
#байден
#сын
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аргентина не получала документов на экстрадицию россиянина Чуркина на Украину
03 июля 2024, 01:46

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Украина не предоставила Аргентине документов и необходимых объяснений для экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, в связи с чем суд может отказать в процедуре. Об этом со ссылкой на адвоката Кристиан Рубилар сообщили РИА Новости.
«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», – процитировали в издании слова адвоката.
Рубилар считает, что технически заявление Украины – это не экстрадиция, а реституция беглого военнопленного, потому суд и прокуратура ждут от Киева объяснений в чем обвиняют россиянина, является ли его поступок преступлением и почему она компетентна его судить.

Отмечается, что 30 января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу от Украины, где его обвиняют по статье 383 УК за заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

По данным издания, Чуркин попросил предоставить политическое убежище в Аргентине, что помешает процедуре экстрадиции, а также подал документы на гражданство Аргентины, так как в этой стране у него родилась дочь.

Читайте также:

Приговор Трампу за выплату 130 тысяч долларов порноактрисе перенесли на сентябрь

Роджер Уотерс: Джулиан Ассанж — сорока на живой изгороди

Федерация бокса заявила в прокуратуру на бойца ММА после оскорбления спортсмена
#гражданство
#суд
#приговор
#полиция
#прокуратура
#ук
#украина
#документы
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон заключил контракт на производство ракет ATACMS Польше, Латвии и Литве
03 июля 2024, 01:35

Фото: istockphoto / vadimrysev

Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Латвию, Польшу, Литву и Эстонию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Сообщается, что корпорация получила контракт в 226 миллионов 850 000 долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS. Производство будет вестись из бюджета. Их планируют поставить Латвии, Эстонии, Литве, Польше и Марокко.

Ранее сообщалось, что американское военное ведомство заключило с корпорацией Lockheed Martin контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма соглашения составляет 861,3 миллиона долларов. Ориентировочная дата исполнения — не позднее 31 мая 2026 года.

Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме. Дальность ракеты ATACMS Block 1 — 165 километров.

Читайте также:

Стало известно, какие секреты НАТО обнаружила РФ в ракете ATACMS

Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО

Российские военные полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS
#соглашения
#производство
#ракета
#контракт
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф