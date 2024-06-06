В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ

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Гражданин Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России, задержан в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Уточняется, что в отношении француза возбуждено уголовное дело. Согласно информации следствия, в течение нескольких лет подозреваемый целенаправленно осуществлял сбор данных в области военной и военно-технической деятельности России.
В ведомстве подчеркнули, что указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области силовики ФСБ задержали гражданку Украины, которая собирала информацию о вооружённых силах России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В ведомстве подчеркнули, что указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области силовики ФСБ задержали гражданку Украины, которая собирала информацию о вооружённых силах России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова