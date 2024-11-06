ФСБ: Сотрудник американского Генконсульства Шонов был тайным осведомителем США

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Осуждённый сотрудник американского Генерального консульства во Владивостоке россиянин Роберт Шонов был тайным осведомителем посольства США в Москве. Темы его сообщений касались вопросов специальной военной операции.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Как установили сотрудники силового ведомства, Шонов работал в дипломатическом представительстве США во Владивостоке вплоть до его закрытия. После начала спецоперации он возобновил контакты с американской стороной для оказания содействия в антироссийской деятельности.
В посольстве россиянину предложили сотрудничество в качестве «тайного осведомителя». Как установили в ФСБ, с осени 2022 года по март 2023 года Шонов собирал и передавал американцам сведения, относящиеся к СВО, частичной мобилизации и выборам президента РФ. Его деятельность курировали первый и второй секретари политического отдела посольства США в Москве Джеффри Хэнкок Силлин и Дэвид Самуэль Бернстайн.
Кроме сбора информации, Шонов также искал среди журналистов и экспертов в Сибири и на Дальнем Востоке тех, кто изъявит желание работать на США. Суд приговорил его к 4 годам и 10 месяцам заключения в колонии общего режима за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе.
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В посольстве россиянину предложили сотрудничество в качестве «тайного осведомителя». Как установили в ФСБ, с осени 2022 года по март 2023 года Шонов собирал и передавал американцам сведения, относящиеся к СВО, частичной мобилизации и выборам президента РФ. Его деятельность курировали первый и второй секретари политического отдела посольства США в Москве Джеффри Хэнкок Силлин и Дэвид Самуэль Бернстайн.
Кроме сбора информации, Шонов также искал среди журналистов и экспертов в Сибири и на Дальнем Востоке тех, кто изъявит желание работать на США. Суд приговорил его к 4 годам и 10 месяцам заключения в колонии общего режима за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе.
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Александр Бойцов