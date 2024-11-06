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ФСБ: Сотрудник американского Генконсульства Шонов был тайным осведомителем США

Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

Осуждённый сотрудник американского Генерального консульства во Владивостоке россиянин Роберт Шонов был тайным осведомителем посольства США в Москве. Темы его сообщений касались вопросов специальной военной операции.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Как установили сотрудники силового ведомства, Шонов работал в дипломатическом представительстве США во Владивостоке вплоть до его закрытия. После начала спецоперации он возобновил контакты с американской стороной для оказания содействия в антироссийской деятельности.

В посольстве россиянину предложили сотрудничество в качестве «тайного осведомителя». Как установили в ФСБ, с осени 2022 года по март 2023 года Шонов собирал и передавал американцам сведения, относящиеся к СВО, частичной мобилизации и выборам президента РФ. Его деятельность курировали первый и второй секретари политического отдела посольства США в Москве Джеффри Хэнкок Силлин и Дэвид Самуэль Бернстайн.



Кроме сбора информации, Шонов также искал среди журналистов и экспертов в Сибири и на Дальнем Востоке тех, кто изъявит желание работать на США. Суд приговорил его к 4 годам и 10 месяцам заключения в колонии общего режима за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальной основе.

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Звонок Путину и Зеленскому: как Трамп завершит конфликт на Украине и что изменится после его инаугурации
06 ноября 2024, 13:30

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: сайт Кремля)

Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в США. Стоит ли ожидать выполнения обещания политика о завершении конфликта на Украине за 24 часа и как победа лидера республиканской партии отразится на всем мире, рассказывает редакция «Радио 1».

«Ультиматум» Дональда Трампа — что это такое


За день до начала президентских выборов в США издание The Hill опубликовало статью, в которой украинско-британский бизнесмен и политический активист Александр Темерко написал, что в случае победы Дональд Трамп может поставить ультиматумы президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

«Если Трамп победит, он сможет добиться мира, поставив ультиматум каждой из сторон. В отношении Украины он подтолкнет Зеленского к столу переговоров с помощью сокращения американской поддержки», — говорится в статье.

При этом российскому лидеру Трамп, вероятно, может пригрозить расширением поддержки Украины со стороны США, а также жесткой экономической войной против России.

Издание считает, что такой подход к делу станет вполне эффективным в окончании конфликта.


Как Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине


Дональд Трамп пообещал завершить украинский конфликт и предотвратить мировую войну. Он заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах в США найдет решение для урегулирования противостояния еще до инаугурации. По словам Трампа, его решение «устроит обе стороны».

«Если я одержу победу на выборах, первое, что я сделаю, — я свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским, я очень хорошо знаю их обоих», — заявил Трамп.

Так, 47-й президент США планирует свести двух глав государств и завершить конфликт.

Издание The Washington Post писало, что Трамп планирует договориться с Украиной о территориальных уступках для России, которые необходимы для завершения противостояния. По его словам, Киев должен отдать РФ Крым и Донбасс.

После того, как Трамп победил на выборах, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что победа Трампа на выборах президента США повышает шансы на то, что конфликт на Украине будет скоро урегулирован.


Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Как выборы в США повлияют на Украину


Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может сильно повлиять на ход украинского кризиса, говорится в аккаунте известного китайского журналиста, заместителя главного редактора журнала Global в китайской соцсети WeChat.

Авторы материала пишут, что «несомненно, сейчас человеком, который «больше всего страдает в своем сердце», является Владимир Зеленский. Уточняется, что США являются крупнейшей опорой для Украины, однако теперь во главе этой опоры становится Трамп, который «не любит Зеленского».

В свою очередь европейские политики опасаются, что Дональд Трамп прекратит помощь Украине, сообщало издание Politico.

Тем временем Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с его победой на выборах и выразил надежду на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в США.

Что изменится в мире, когда Трамп станет президентом


Как заявил сам Трамп, его правление станет «золотой эпохой» в истории США.

Некоторые политологи предполагают, что Трамп постарается не только урегулировать конфликт на Украине, но и начнет вести переговоры о деэскалации в секторе Газа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Предполагается, что именно этот момент станет ключевым направлением для американского политика.

Однако есть мнение, что Трамп может быстро испортить отношения США с Китаем и Ираном, и даже может попытаться довести ситуацию до большого конфликта.

При этом многие надеются, что при победе Трампа человечество все же получит некоторую надежду на избежание третьей мировой войны с применением ядерного оружия, ведь он обещал прекратить все имеющиеся на сегодняшний день международные конфликты.

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Песков объяснил сдержанно-оптимистичную реакцию политиков РФ на победу Трампа
06 ноября 2024, 13:27

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Сдержанно-оптимистичная реакция российских политиков на победу Дональда Трампа на президентских выборах, о которой уже заявляют американские новостные порталы, вызвана его неоднократно декларируемыми мирными устремлениями на международной арене.
Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он отметил, что тон заявлений американских президентов часто меняется, когда они входят в Овальный кабинет.

«Да, мы констатируем, принимаем во внимание те данные, которые приходят из Вашингтона», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил о некоторых резонансных заявлениях Трампа о желании и возможности завершить действующие конфликты, в том числе на Украине, и предотвратить развитие новых войн. Однако Москва всё анализирует и будет делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам, которые предпримет новый президент США, заключил Песков.

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Мать-наркоманка и насилие: чем известен кандидат Трампа в вице-президенты США Дэвид Вэнс и что он думает о России
06 ноября 2024, 13:25

Дэвид Вэнс (Кадр из эфира телеканала CNN)

15 июля 2024 года Дональд Трамп выдвинул Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США. Это предложение было поддержано Республиканской партией. Известно, что Вэнс выступает за мирное разрешение конфликтов и акцентирует внимание на том, что США не должны вступать в прямые военные конфликты с Россией. Что еще известно о будущем вице-президенте расскажет «Радио 1».

Биография Джей Ди Вэнса


Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, штат Огайо, но основную часть своего детства провел в Джексоне, штат Кентукки. Его мать страдала от наркотической зависимости, и поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка. Трудное детство, полное бедности, лишений и физического насилия, стало основой для его книги «Элегия Хиллбили», которая стала бестселлером по версии New York Times.

После окончания школы Вэнс поступил на службу в морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом в отделе по связям с общественностью во время иракской войны. Вернувшись домой, он за два года завершил обучение в университете Огайо, а затем поступил на юридический факультет престижного Йельского университета. Позже он начал работать у венчурного капиталиста Питера Тиля, а в 2017 году основал собственную компанию.

Книга Вэнса «Элегия Хиллбили» была опубликована незадолго до президентских выборов 2016 года. Несмотря на то, что Трамп пользовался поддержкой рабочего класса, писатель тогда критиковал его, называя «культурным героином» и «американским Гитлером», утверждая, что некоторые избиратели голосовали за него по расистским мотивам.


Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Как Джей Ди Вэнс стал вице-президентом США


Впоследствии Вэнс изменил свои взгляды. В 2022 году известный писатель решил попробовать свои силы в политике и был избран сенатором от штата Огайо, получив поддержку Трампа. Что касается политических взглядов Вэнса, то еще во время выборов в Конгресс он публично извинился перед Трампом за свои прежние критические высказывания. Он также проявил жесткие позиции по вопросам миграции и абортов, и его считают представителем «новых правых».

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп выдвинул на должность вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса.


Чем известен новый вице-президент Джей Ди Вэнс


В ходе предвыборной кампании Вэнс стал одним из ключевых доверенных лиц Трампа, часто сопровождая его на встречах с сторонниками и донорами. Он также получил поддержку Дональда Трампа-младшего – сына экс-президента.

Несмотря на свои 39 лет и ограниченный политический опыт, Вэнс быстро зарекомендовал себя как один из основных кандидатов на пост вице-президента в команде Трампа. Если республиканец одержит победу, он может стать одним из самых молодых вице-президентов в истории США. Выбор экс-президента имеет особое значение на фоне недавнего покушения: если Трамп будет переизбран, но что-то случится с ним после инаугурации, именно «второму номеру» придется взять на себя управление страной.


Заявления нового вице-президента США


Джей Ди Вэнс прежде высказался против обострения отношений с Россией в интервью на телеканале NBC.
«Мы не находимся в состоянии войны с Владимиром Путиным, и я не желаю конфликта с Россией. Я считаю, что нам следует стремиться к мирному разрешению ситуации», — отметил он, добавив, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия.

25 октября Вэнс также заявил, что Украина может быть вынуждена уступить часть своих территорий России.


Мнение о России


На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Вэнс шокировал многих, отказавшись назвать президента России Владимира Путина «экзистенциальной угрозой для Европы». Он подчеркнул, что европейские страны должны сами заботиться о своей безопасности, добавив, что чрезмерная зависимость от США привела к «атрофии» их оборонительных способностей.

«То, что он плохой человек, не означает, что мы не можем вести элементарную дипломатию и ставить приоритеты в интересах Америки», — заявлял политик.

Кроме того, Вэнс утверждал, что на месте бывшего вице-президента США Майка Пенса он не признал бы результаты президентских выборов 6 января 2021 года.

«Если бы я был вице-президентом, я бы сказал таким штатам, как Пенсильвания и Джорджия, что нам нужно несколько списков выборщиков, и я думаю, что Конгресс США должен был бы бороться за это с самого начала», — отметил он в интервью ABC в феврале.
Дэвид Вэнс (Кадр из эфира телеканала CNN)

Мнение об Украине



Сенатор неоднократно высказывался против предоставления военной помощи Украине.
«Я восхищаюсь украинцами, которые сражаются с Россией, но не считаю, что продолжение финансирования этой фактически бесконечной войны соответствует интересам Америки», — отметил он на выступлении в Институте Куинси в мае.

Вэнс является критиком военной помощи США Украине. В декабре 2023 года он заявил, что в интересах Америки признать, что «Украина должна будет уступить часть территории русским». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году, он заявлял, что США следует переключить свое внимание на Восточную Азию.


Трамп поздравил Вэнса с избранием на пост вице-президента США


Дональд Трамп, который уже заявил о своей победе на выборах США, поздравил своего соперника по президентской гонке Джей-Ди Вэнса с успешным назначением на пост вице-президента.

«Я хочу первым поздравить нашего избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса. Он действительно человек решительных действий, не так ли?» – сказал Трамп, обращаясь к своим сторонникам в своей резиденции во Флориде.

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Встреча с Путиным и окончание СВО за один день: эксперт объяснил, чем обернется победа Трампа на выборах президента США
Американист Лозанский рассказал о предательстве Трампа и о его правах после победы в выборах США
06 ноября 2024, 12:42

Фото: iStock/lucky-photographer

Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления перед сторонниками во Флориде. Он заявил, что его правление станет «золотой эпохой» в истории США.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» ответил на ключевые вопросы о победе Дональда Трампа в выборах США.


Почему Дональду Трампу не получится закончить конфликт на Украине за 1 день


По конституции США, Дональд Трамп становится президентом только 20 января, и есть специальный закон, который запрещает новоизбранной, но еще не вошедшей в Белый дом администрации заниматься международными делами.

«На этом погорел генерал Майкл Флинн, которого Трамп после победы в 2016 году назначил советником по безопасности. Он позвонил послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку и попросил его не отвечать на санкции, которые Барак Обама в свои последние дни вводил против России. В разговоре он попросил не давать ответные санкции, так как они придут к власти 20 января и все отменят, начнут новую хорошую жизнь, потому что Трамп во время всей избирательной кампании говорил, что дружба с Россией — это хорошо, а не плохо. Но из-за того, что они это сделали, еще не вступив в Белый дом, Флинн был уволен. Они не имеют права заниматься международными делами до 20 января», — объяснил эксперт.


Что «усилит» правление Дональда Трампа


По мнению эксперта, это победа в сенате республиканцев.

«Это дает Дональду Трампу подобрать себе хорошую команду. Прошлая команда его просто предала. Майкла Флинна убрали, а вот остальные его предали. Сейчас он, обжегшись на прошлом, должен набрать новую хорошую команду. Надо ему внимательно набирать тех, кто его не предаст и будет внедрять ту политику, которую он им указывает», — сказал американист.


Кто входит в команду Трампа?


Эксперт перечислил, что Трамп взял в свою команду Роберта Кеннеди и Тулси Габбард, что является правильным, потому что они достойные кандидаты на высокую должность.

«Можно назвать многих людей, которые пойдут с ним бой, и, дай бог, может быть, 21 января он встретится с Владимиром Путиным, и они каким-то образом завершат эту войну», — заявил он.


Почему Дональду Трампу нельзя вступать в официальные переговоры до 20 января


По конституции США, до 20 января Дональд Трамп может делать различные заявления, однако вступать в переговоры с Владимиром Путиным не имеет права.

«Если он начнет заниматься международными делами, от ему припомнят случай с Майклом Флинном. И там начнется канитель, обратятся в Верховный суд, сорвут его победу», — заключил специалист.

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Премьер-министр Великобритании Стармер поздравил Трампа с победой на выборах
06 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/mrrobotonur07

Приемьер-министр Великобритании поздравил Дональда Трампа с победой на выборах на пост президента США. Он также выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству ради процветания отношений между двумя странами.
В своей социальной сети Х британский премьер назвал победу Трампа «исторической». Он также добавил, что с нетерпением ждёт начала совместной работы в предстоящие годы. Стармер назвал США и Великобританию самыми близкими союзниками, которые совместно защищают общие ценности — свободу, демократию и предпринимательство. Он выразил надежду, что отношения между странами по обе стороны Атлантики будут процветать ещё много-много лет.

Кроме Стармера, с победой на президентских выборах поздравили также премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. Оба они выразили готовность к продолжению стратегического сотрудничества с США.

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#министр
#отношения
#великобритания
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Дональд Трамп уверен: республиканцы выиграют большинство в сенате
06 ноября 2024, 11:59

Дональд Трамп (Фото: Сайт Кремля)

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса по итогам выборов.
«Мы вернули контроль над Сенатом. Это здорово», — сообщил он на выступлении во Флориде.

Трамп отметил, что, судя по всему, они сохранят контроль над Палатой представителей, став лидерами в Конгрессе.

Американские СМИ считают, что Трамп выиграет на выборах президента США. В таком случае это будет второй случай в истории страны, когда кто-либо будет занимать пост президента два срока, но не подряд. До Трампа был только Гровер Кливленд в конце XIX века.

Таким образом, сорок пятый президент станет сорок седьмым, а проигравшая ему Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу своего оппонента в Конгрессе в качестве председателя Сената.

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#сша
#президент
#контроль
#пост
#трамп
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Президент Белоруссии назвал Трампа победителем выборов США
06 ноября 2024, 11:52

Фото: iStock/ olya_steckel

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республиканца Дональда Трампа победителем на выборах в США. Такое заявление глава государства сделал на открытии бассейна международного стандарта в Минске, информирует «БелТА».
Во время открытия бассейна Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас в Соединённых Штатах Америки социализм – «матерное слово». Президент Белоруссии сделал такое заявление незадолго до дня Октябрьской революции — он отмечается в стране 7 ноября.

«Даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка», — сообщил Лукашенко на мероприятии.

Ранее сообщалось, что кандидат от республиканской партии Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в большей части колеблющихся штатов. По последним данным, Трамп набрал 277 голосов, а Харрис 226.

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#заявление
#александр лукашенко
#выборы
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«Его все предали»: Американист раскрыл, когда Трамп встретится с Путиным
Американист Лозанский: Прошлая команда Трампа предала его
06 ноября 2024, 11:45

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Основными конкурентами стали вице-президент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию и ставший абсолютным лидером среди избирателей.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что главное — победа республиканцев, потому что это дает Дональду Трампу подобрать себе хорошую команду.

«Прошлая команда его просто предала. Практически все. Майкла Флинна убрали, а вот остальные его предали. Сейчас он, обжегшись на прошлом, должен набрать новую хорошую команду. Ему надо внимательно набирать тех, кто не предаст и будет внедрять ту политику, которую он им указывает. И то, что он взял Роберта Кеннеди, Тулси Габбард — хорошо, они достойные кандидаты на высокую должность. Можно назвать многих людей, которые пойдут с ним бой, и, дай бог, может быть, 21 января он встретится с Владимиром Путиным, и они каким-то образом завершат эту войну», — сказал эксперт.

По его словам, до 20 января Дональд Трамп может делать различные заявления, однако вступать в международные переговоры не имеет права, так как это противоречит конституции США.
«Ближайшее время — время ожиданий, но, конечно, возможны провокации со стороны тех, кто хочет продолжать эту войну», — подчеркнул Лозанский.

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#сво
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«С Харрис покончено»: Медведев высказался о выборах в США
Медведев: с Харрис покончено, а главные цели СВО будут достигнуты
06 ноября 2024, 11:39

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с Камалой Харрис покончено, при этом главные цели российской спецоперации будут достигнуты.
«С Камалой покончено. Пусть продолжает заразительно кудахтать. Цели СВО остаются неизменными и будут достигнуты», — написал Медведев в соцсети X.

Он также прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США. По мнению Медведева, России очень выгодно, что возможным президентом США станет человек, который не любит тратить деньги на «прихлебателей и приживалок».

Российский политик задаётся лишь одним вопросом — какую конкретно сумму заставят Трампа выделить на продолжение конфликта.

«Трамп упрямый, но система сильнее», — написал Медведев.

Трамп уже объявил о своей победе на выборах в рамках выступления сторонниками во Флориде.

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