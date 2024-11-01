Против жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за работу с ГУР МО Украины

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Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жителя Хабаровска за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю. По информации ведомства, фигурант передавал противнику данные о военнослужащих ВС РФ, которые находятся в зоне СВО.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Хабаровска инициативно через сеть Интернет связался с представителями ГУР МО Украины с целью осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — указано в заявлении УФСБ.Уголовное дело возбудили по статье 275 УК: Государственная измена. Расследованием занимается следственный отдел хабаровского УФСБ.
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