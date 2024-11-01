Против жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за работу с ГУР МО Украины

Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жителя Хабаровска за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю. По информации ведомства, фигурант передавал противнику данные о военнослужащих ВС РФ, которые находятся в зоне СВО.