FT: Экспортированное Сербией оружие на 800 млн евро могло попасть на Украину

Фото: сайт Кремля
С 2022 года Сербия продала на экспорт оружия и боеприпасов на сумму около 800 миллионов евро. Часть этих вооружений, если не все, могла попасть на Украину.
Об этом пишет издание The Financial Times. Авторы материала сообщают, что президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что эта сумма «в общих чертах» точная и соответствует данным за два-три года. Он также косвенно согласился с тем, что часть сербского экспортируемого оружия могла попасть на Украину.
В России уже отреагировали на эту информацию. Член Совета Федерации Владимир Джабаров призвал не торопиться с выводами. Он предположил, что это мог быть умышленный информационный вброс со стороны Запада для того, чтобы поссорить Россию и Сербию. Если же информация о поставках сербского оружия на Украину подтвердится, это будет серьёзной ошибкой Белграда. Сенатор напомнил, что Вучич сам недавно предостерегал от разжигания третьей мировой войны. А подобные действия могут только приблизить её начало, заключил Джабаров.
Читайте также:
Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией
Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать
Сербия опровергла слухи о военной помощи Украине
«Мы не поставляем и не можем поставлять вооружения ни России, ни Украине. Но у нас было много контактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. То, что они потом делают со своим оружием, — это их дело», — передаёт издание слова сербского лидера.
В России уже отреагировали на эту информацию. Член Совета Федерации Владимир Джабаров призвал не торопиться с выводами. Он предположил, что это мог быть умышленный информационный вброс со стороны Запада для того, чтобы поссорить Россию и Сербию. Если же информация о поставках сербского оружия на Украину подтвердится, это будет серьёзной ошибкой Белграда. Сенатор напомнил, что Вучич сам недавно предостерегал от разжигания третьей мировой войны. А подобные действия могут только приблизить её начало, заключил Джабаров.
Читайте также:
Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией
Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать
Сербия опровергла слухи о военной помощи Украине
Александр Бойцов