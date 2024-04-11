Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией

Фото: сайт Кремля
Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на требование президента Франции Эммануэля Макрона. Такое заявление сделал глава страны Александр Вучич, передаёт ТАСС.
«Некоторые говорили, что Макрон заявил о том, что мы должны ввести санкции против России, и что это шантаж. Я повторю вам. Та позиция, которую мы заняли спустя 8 дней после начала конфликта на Украине, актуальна и сейчас. Сербия гордится своей позицией», - заявил Вучич.
Он отметил, что Сербия мала размерами и числом жителей, но велика размером своего сердца и «буквально гигант» в вопросах государственности. Таким образом, страна не станет менять свою позицию в отношении России, несмотря на шантаж.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Европейским союзом.
Читайте также:
Вучич заявил о грядущей и скорой угрозе национальным интересам Сербии
Президент Сербии Вучич поздравил Путина с победой на выборах
Вучич рассказал, в чем отличие украинцев и россиян в Сербии
Элина Позднякова