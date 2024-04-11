Сербия не будет вводить санкции против РФ по требованию Макрона и гордится своей позицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что Минск при необходимости может помочь России в переговорах с Украиной, но прежде всего нужно вести переговоры с теми силами, которые стоят за Киевом. Так он ответил на вопрос, как России вести переговоры с Украиной после теракта в «Крокусе». Видео интервью опубликовал журналист Павел Зарубин.