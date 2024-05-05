FT: США выдвинули Эр-Рияду условие для заключения оборонного соглашения

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Соединённые Штаты подпишут оборонное соглашение с Саудовской Аравией только при условии, если арабская страна согласится на нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, вопрос оборонного соглашения с Эр-Риядом и нормальные взаимоотношения Саудовской Аравии и Израиля являются частью «комплексного видения» и не могут восприниматься по отдельности, передаёт издание The Financial Times. Таким образом, администрация Белого дома не станет подписывать с саудитами соглашение по обороне если королевство и Израиль не согласятся на нормализацию отношений.
В четверг, 2 мая, в СМИ появилась информация, что США и Саудовская Аравия в ближайшие недели подпишут соглашение по обороне, в которое в качестве одного из условий будет включён пункт о нормализации отношений между королевством и Израилем.
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Александр Бойцов