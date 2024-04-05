Гагаузия намерена выйти из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Об этом Гуцул написала в своем Telegram-канале.
Гуцул напомнила, что в Гагаузии в 2014 году прошел референдум, по результатам которого стало понятно, что жители автономии видят дальнейшую жизнь в составе независимой Молдавии. По ее словам, гагаузы готовы продолжать отстаивать суверенитет. Она заключила, что в республике проживает множество национальностей, которые смогли выстроить гармоничные межнациональные отношения.
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