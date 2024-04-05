МИД Молдавии обвинил Россию в падении дрона на границе с Украиной

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МИД Молдавии обвинил РФ в падении дрона на границе с Украиной. Об этом дипведомство заявило на своей странице в социальной сети X.
В сообщении министерства говорится, что Молдавия решительно осуждает повторное обнаружение обломков беспилотного летательного аппарата, использованного Россией для нападения на Украину. МИД подчеркнул, что страна оказывает поддержку Киеву.
В дипведомстве добавили, что предыдущий инцидент с обнаружением беспилотника на границе с Украиной произошел несколько месяцев назад.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы планировала совершить в Молдавии государственный переворот. Санду обвинила Россию в попытках вмешательства во внутреннюю политику в республике, а именно в спонсировании протестов.
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В дипведомстве добавили, что предыдущий инцидент с обнаружением беспилотника на границе с Украиной произошел несколько месяцев назад.
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Екатерина Коршунова