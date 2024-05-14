Где Суровикин: СМИ пишут о возвращении генерала Армагеддона в Москву

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
В Сети появилась информация о возвращении генерала Суровикина в Москву. По предварительным данным, это произойдёт 15 мая, передаёт Царьград со ссылкой на источники.
Предполагается, что Суровикин примет участие в коллегии Минобороны РФ.
Информацию оценил и политолог Сергей Марков.
Официально данную информацию в Минобороны РФ не подтверждали.
8 мая военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видео с генералом Суровикиным в самолете. Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове и говорит: «С Богом!». Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».
Позже издание URA.RU со ссылкой на источник из окружения Суровикина опровергло данное сообщение, отметив, что генерал находится в Африке, а видео, на котором он якобы вылетает в Москву, снято ещё полгода назад.
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«Отдохнул, теперь пора шороху навести», — так возможное возвращение Суровикина прокомментировал военный блогер Кирилл Фёдоров.
Информацию оценил и политолог Сергей Марков.
«Все ждут возвращения Сурoвикина из Африки на украинский фронт. Многие считают Сурoвикина лучшим генералом. А его уход в Африку — ошибкой на основе личных обид замов министра. А теперь Сурoвикин будет бить Сырского и все ВСУ», — написал Марков в своём Telegram-канале.
Официально данную информацию в Минобороны РФ не подтверждали.
8 мая военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видео с генералом Суровикиным в самолете. Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове и говорит: «С Богом!». Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».
Позже издание URA.RU со ссылкой на источник из окружения Суровикина опровергло данное сообщение, отметив, что генерал находится в Африке, а видео, на котором он якобы вылетает в Москву, снято ещё полгода назад.
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Элина Позднякова