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Где Суровикин: СМИ пишут о возвращении генерала Армагеддона в Москву

Генерал Суровикин может вернуться в Москву
14 мая 2024, 18:37
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В Сети появилась информация о возвращении генерала Суровикина в Москву. По предварительным данным, это произойдёт 15 мая, передаёт Царьград со ссылкой на источники.
Предполагается, что Суровикин примет участие в коллегии Минобороны РФ.

«Отдохнул, теперь пора шороху навести», — так возможное возвращение Суровикина прокомментировал военный блогер Кирилл Фёдоров.



Информацию оценил и политолог Сергей Марков.

«Все ждут возвращения Сурoвикина из Африки на украинский фронт. Многие считают Сурoвикина лучшим генералом. А его уход в Африку — ошибкой на основе личных обид замов министра. А теперь Сурoвикин будет бить Сырского и все ВСУ», — написал Марков в своём Telegram-канале.


Официально данную информацию в Минобороны РФ не подтверждали.

8 мая военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видео с генералом Суровикиным в самолете. Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове и говорит: «С Богом!». Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».

Позже издание URA.RU со ссылкой на источник из окружения Суровикина опровергло данное сообщение, отметив, что генерал находится в Африке, а видео, на котором он якобы вылетает в Москву, снято ещё полгода назад.

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Совфед единогласно утвердил Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты
14 мая 2024, 19:07

Фото: сайт Кремля

Совет Федерации единогласно принял решение о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты России. Об этом сообщает РИА Новости.
Примечательно, что Ковальчук значился в списке кандидатов в главы Счетной палаты, который был предложен российскому лидеру председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В период с 2010 года по март текущего года Борис Ковальчук занимал должность генерального директора «Интер РАО». Позже он был назначен на пост заместителя руководителя контрольного управления президента России.

Напомним, сегодня, 14 мая, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Также помощниками российского лидера переназначены Владимир Мединский, Андрей Фурсенко и другие.

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Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС

Путин утвердил структуру нового правительства
#владимир путин
#правительство
#президент
#глава
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Обнародован новый санкционный список США
Штаты ввели санкции против россиянина и трех компаний
14 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/syahrir maulana

В санкционный список Америки попал один россиянин и три компании, пишет РИА Новости.
Об этом сообщает госдеп. По данным американского внешнеполитического ведомства, Штаты вводят санкции против гражданина России и трех компаний, которые вовлечены в попытки уклонения от санкций. Они якобы связаны с Дерипаской.

Так, санкции введены против Дмитрия Белоглазова, 1968 года рождения. Среди компаний это — АО «Илиадис», АО «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

Такие данные приводятся в опубликованном офисом по контролю за иностранными активами минфина Штатов списке.

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#сша
#россия
#санкции
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Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС
14 мая 2024, 18:04

Фото: сайт Кремля

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС. Об этом Ушаков сообщил журналистам.
По словам помощника российского президента, между лидерами двух государств произойдет углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах. Ушаков напомнил, что в ООН Россия и Китай выступают солидарно практически по всем аспектам основской повестки.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Лидеры стран посетят торжественное мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

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#россия
#владимир путин
#китай
#оон
#запад
#рф
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Совфед одобрил запрет иноагентам избираться на выборах всех уровней
14 мая 2024, 17:39

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации одобрил закон о запрете иностранным агентам избираться на выборах любых уровней. Об этом сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Она подчеркнула, что будут внесены дополнительные данные в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Согласно новым правилам, при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иноагента к сроку представления документов в избирательную комиссию.

Норма будет станет действовать во время выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.

Также законом предусматривается, что уже зарегистрированный на выборах кандидат не может быть включён Минюстом в перечень иноагентов.

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#совет федерации
#иностранный агент
#выборы
#кандидаты
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Южная Корея готова помочь Украине
Президент Южной Кореи: страна готова помогать Украине
14 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Южная Корея готова продолжать сотрудничать с Украиной и оказывать стране помощь, сообщает телеканал MBC.
Об этом заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ель по результатам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Юн Сок Ель, правительство Южной Кореи активно участвует в усилиях международного сообщества по достижению мира и послевоенного восстановления на Украине.

В свою очередь, Зеленский позвал Юн Сок Еля на конференцию мира в Швейцарии. Она пройдет с 15 по 16 июня. Также он попросил его «активнее» помогать Киеву.

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#южная корея
#украина
#финансирование
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Военэксперт Леонков назвал основную причину визита Блинкена в Киев
Военэксперт Леонков: Причина приезда Блинкена – неудачи ВСУ
14 мая 2024, 17:16

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев связан с неудачами украинской армии на фронте.
«Одной из причин визита Блинкена в Киев стали успехи наших войск на харьковском направлении. Это оказалось внезапным для ВСУ. И это наступление «проспала» разведка НАТО, которая мониторит линию боевого соприкосновения. Перед этим были удары по военной инфраструктуре, и, скорее всего, попали в те склады, на которые шли пакеты помощи», — пояснил в беседе с «Известиями» Леонков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что вооружение из нового пакета помощи США уже поступает на Украину.

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#вооружение
#нато
#всу
#киев
#блинкен
#разведка
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Володин раскритиковал Мурашко за его предложение заменить врачей на ИИ
Володин: проблема нехватки кадров в медицине важнее развития ИИ
14 мая 2024, 17:15

Фото: iStock/megaflopp

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает проблему нехватки кадров в медицине важнее развития искусственного интеллекта в этой области. Таким образом, он раскритиковал позицию кандидата на пост главы Минздрава России Михаила Мурашко касаемо данного вопроса.
«Вы (Мурашко – ред.) сейчас так подробно и воодушевленно рассказывали про искусственный интеллект. Никакой искусственный интеллект не заменит врача... Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам там, где дефицит кадров, заменить, это всё искусственным интеллектом», – отметил Володин в ходе пленарного заседания.
По словам председателя Госдумы, в региональных больницах дефицит кадров составляет до 80%. В частности, отмечается нехватка педиатров и специалистов узких направленностей. Володин убеждён, что искусственный интеллект должен идти вместе с врачами.

Володин указал Мурашко, что его главной задачей является профессиональная подготовка врачей, которые потом действительно пойдут работать в эти больницы, где сейчас наблюдается дефицит кадров.

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#вячеслав володин
#михаил мурашко
#искусственный интеллект
#медицина
#врачи
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Следователям хотят разрешить приостанавливать банковские операции без суда
МВД предлагает разрешить следствию приостанавливать банковские операции без суда
14 мая 2024, 17:10

Фото: Istock/Dragos Condrea

Следователям предлагается разрешить приостанавливать банковские операции без суда, пишет ТАСС.
С такой инициативой выступил исполняющий обязанности главы МВД России Владимир Колокольцев. По его словам, нужно наделить органы предварительного расследования полномочиями приостанавливать операции.

Также следует дать им возможность получать информацию банков и операторов связи без судебного решения в случаях, не требующих отлагательств.

Помимо этого Колокольцев отметил, что поведение мигрантов создает напряженность в обществе. При этом на долю иностранных граждан приходится всего четыре процента совершенных в России преступлений.

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#следователи
#мвд
#банки
#россия
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Госдума утвердила кандидатуры на посты федеральных министров
Госдума утвердила кандидатов на посты министров в новом правительстве
14 мая 2024, 17:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума утвердила кандидатуры на посты федеральных министров.
Антон Алиханов утверждён на пост министра промышленности и торговли.

Михаила Дегтярёва утвердили на должность министра спорта.

Сергей Кравцов остался на прежнем месте, возглавляя министерство просвещения.

Оксану Лут утвердили на должность министра сельского хозяйства.

Ольга Любимова осталась возглавлять Минкультуры, а Михаил Мурашко – Минздрав.

Антона Силуанова утвердили на пост министра финансов.

Роман Старовойт, экс-губернатор Курской области, назначен министром траснпорта.

Сергей Цивилев назначен министром энергетики.

После утверждения кандидатур Госдумой министров назначит президент России Владимир Путин. А министров силового блока, МИД и глав спецслужб он назначит после консультаций с Совфедом.

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Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства
#госдума
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#министерство
#кандидаты
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