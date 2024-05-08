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«Генерал Армагеддон вернулся?»: Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Москву

Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию
08 мая 2024, 21:21
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Генерал Сергей Суровикин находится в Африке, а видео, на котором он якобы вылетает в Москву, снято ещё полгода назад. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник из окружения Суровикина.
«Он в Африке», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что видео, распространяемое в различных Telegram-каналах, было снято ещё полгода назад.



Ранее военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видео с генералом Суровикиным в самолете. Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове и говорит: «С Богом!». Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».

О возможном возвращении Суровикина из Африки начали писать в Telegram-каналах еще на прошлой неделе. Сообщалось о начале подготовке к восстановлению генерала в должности.

Напомним, экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина освободили от должности в августе 2023.

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#видео
#кадры
#telegram
Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России
Эрдоган: инициативы по Украине без участия РФ имеют мало шансов на успех
08 мая 2024, 22:15

Фото: сайт Кремля

Односторонние мирные инициативы по Украине без участия РФ будут малоуспешными. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера, передаёт РИА Новости.
«В украинско-российской войне не было достигнуто никакого прогресса в установлении мира, подчеркнул необходимость возможности, позволяющей обеим сторонам достойный выход и мир. Односторонние мирные инициативы без участия России имеют небольшой шанс на успех», — заявил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что швейцарская конференция по Украине явно не нацелена на результат. По его словам, без участия России нельзя говорить о серьёзных ожиданиях.

Ранее правительство Швейцарии сообщило, что на конференцию были приглашены 160 делегаций. Россия в их число не входит.

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Мигрантов из Узбекистана предупредили об изменениях въезда в Казахстан из-за России
МИД Узбекистана предупредил граждан о новых условиях въезда в Казахстан из-за РФ
08 мая 2024, 21:41

Фото: iStock/rarrarorro

Гражданам Узбекистана, которые планируют поехать в Казахстан, необходимо убедиться в том, что они не имеют препятствий для въезда не только в республику, но и в Россию. Об этом говорится в сообщении узбекского МИД.
«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае выявления казахстанскими властями у гражданина Узбекистана каких-либо нарушений во время пребывания в России, в том числе неоплаченного штрафа, его могут не впустить в страну или не выпустить из неё.

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Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД
08 мая 2024, 20:49

Фото: Совет Федерации

Москва ответит на последние шаги Лондона в отношении России жестко и обдуманно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале ведомства.
Она отметила, что Британия не предоставила достаточных фактов, подтверждающих причастность России к пожару на складах.

«Мы неоднократно предупреждали Лондон о том, что любые враждебные действия будут иметь соответствующий ответ. Наша реакция будет жесткой и обдуманной», — сказала Захарова в своем заявлении.
Она добавила, что Великобритания решила использовать «прямую ложь» для обоснования намеченных 8 мая антироссийских мер, включая высылку атташе по вопросам обороны из российского посольства в Лондоне и лишение дипломатического статуса некоторых российских недвижимых объектов под предлогом «российского следа» в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы.

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Эксперт Меркурис рассказал об унижении Запада Россией после громких заявлений
08 мая 2024, 19:30

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Россия жёстко поставила на место западные государства после их громких заявлений о возможной отправке военных контингентов на Украину. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он указал, что стало совершенно очевидным то, что западные страны пошли на крупное отступление в течение вчерашнего дня. Эксперт также предположил, что политики этих стран испытали чувство сильного унижения. Дело в том, считает Меркурис, что Москва ответила на заявления о возможной отправке войск НАТО и ЕС на Украину значительно более жёстко и решительно, чем рассчитывали западные союзники Киева.

Речь идёт о ядерных учениях, пояснил эксперт. Анонсом об их проведении Россия не только унизила Запад, восстановила и обозначила свои красные линии, но и дала понять, что готова добиваться их соблюдения.

Накануне, 7 мая, министерство обороны РФ и Генеральный штаб по поручению президента страны начали подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия. В МИД РФ подчеркнули, что данные манёвры следует рассматривать в контексте недавних заявлений некоторых западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

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#запад
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В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС
08 мая 2024, 18:59

Фото: сайт Кремля

Саммит ЕАЭС, посвященный 10-летию Договора о Евразийском экономическом союзе, стартовал в Кремле в узком формате, передает РИА Новости.
Первым гостем, явившимся в Кремль, стал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл с крупными букетами красных роз. За ним последовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Казахстана и Киргизии.

Этот саммит особенно важен, так как он отмечает десятилетие с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Председательство в ЕАЭС с начала текущего года перешло от России к Армении, поэтому Пашинян председательствует на сегодняшнем заседании.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был основан 1 января 2015 года и является международным интеграционным экономическим объединением. Участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз представляет собой одно из крупнейших экономических объединений, где обеспечено свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

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#запад
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Стало известно, о чем Орбан поговорил по телефону с Зеленским
Орбан и Зеленский обсудили по телефону урегулирование украинского конфликта
08 мая 2024, 18:59

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Виктор Орбан сегодня провели телефонный разговор. Отмечается, что в ходе разговора были рассмотрены все важные элементы венгерско-украинских отношений, также премьер-министр подтвердил готовность Венгрии «внести свой вклад во все инициативы и усилия, ведущие к миру». Они договорились продолжить двусторонние консультации.

Ранее Орбан отметил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года. Это произойдёт в том случае, если на выборах в Европарламент в июне и на президентских выборах в США в ноябре одержат победу кандидаты, выступающие за мир. Он также заявил о необходимости остановить сторонников продолжения военных действий. Орбан посетовал, что вместо того, чтобы в Брюсселе с самого начала показать, что это не наша война, всё больше стран отправляют на Украину оружие и деньги.

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Таможня Литвы конфисковала два пикапа Tesla из-за антироссийских санкций
08 мая 2024, 18:52

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

В Литве задержали, а впоследствии конфисковали два автомобиля Tesla Cybertruck, направлявшиеся в Белоруссию. Таможенники прибалтийского государства посчитали, что конечным покупателем может быть гражданин или компания из России.
Как сообщает портал Delfi, сотрудники литовской таможни перехватили два редких и дорогих автомобиля во вторник, 7 мая, на посту Шальчининкай, не разрешив вывезти их из страны. Они заподозрили, что пикапы Tesla предназначались для России, хотя было заявлено, что их везут в Белоруссию. Стоимость каждого автомобиля составляет не менее 200 тысяч долларов.

Криминальная служба таможни начала расследование по факту контрабанды и нарушения санкционного режима. Обе машины конфискованы. Водителей после допроса отпустили.

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#литва
#таможня
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Президент Таджикистана прибыл в Москву
08 мая 2024, 18:41

Фото: сайт Кремля

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву в среду, 8 мая, сообщили РИА Новости в посольстве республики в России.
У трапа самолета, на котором прилетел Рахмон, его встречали заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие высокопоставленные официальные лица.

Ранее было объявлено, что Эмомали Рахмон будет одним из почетных гостей на военном параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Президенты Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и Казахстана подтвердили свое участие в Дне Победы в Москве. Также свое участие в параде подтвердили президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, включая Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, Тхонглуна Сисулита и Умару Сисоку Эмбало.

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#день победы
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США приостановили поставки оружия Израилю
Шеф Пентагона Остин сообщил о приостановке поставок оружия Израилю
08 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/icholakov

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин подтвердил, что американской правительство взяло паузу в поставках оружия Израилю. Об этом он заявил в рамках слушаний в комитете по ассигнованиям сената США.
«Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу», — сообщил Остин.

По его словам, речь идёт всего об одной партии оружия. Сейчас власти США сейчас оценивают предоставляемую Израилю военную помощь.

Ранее стало известно, что Вашингтон впервые с октября 2023 года приостановил поставку боеприпасов в Израиль после атаки ХАМАСа на страну 7 октября. Это вызвало «серьезную обеспокоенность» в израильском правительстве.

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