«Генерал Армагеддон вернулся?»: Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Москву

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Генерал Сергей Суровикин находится в Африке, а видео, на котором он якобы вылетает в Москву, снято ещё полгода назад. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник из окружения Суровикина.
«Он в Африке», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что видео, распространяемое в различных Telegram-каналах, было снято ещё полгода назад.
Ранее военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видео с генералом Суровикиным в самолете. Суровикин сидит в салоне самолета с пилоткой на голове и говорит: «С Богом!». Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», кадры всплыли в сети на фоне слухов об ожидаемом возвращении военачальника на «какие-то ответственные должности».
О возможном возвращении Суровикина из Африки начали писать в Telegram-каналах еще на прошлой неделе. Сообщалось о начале подготовке к восстановлению генерала в должности.
Напомним, экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина освободили от должности в августе 2023.
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Элина Позднякова