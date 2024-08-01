Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о посещении могил предков на Курилах

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Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси не смог ответить сразу на вопрос о том, как власти относятся к возобновлению посещения могил бывшими жителями Курильских островов. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в ходе пресс-конференции. Журналист попросил прокомментировать слова депутата верхней палаты парламента Японии, который призвал Россию возобновить посещение могил предков.
Однако в зале возникла тишина, так как генсек кабмина молчал минуту и смотрел в сторону, ожидая, пока сотрудники принесут ему распечатку.
По его словам, бывшие жители островов, искренне желают возобновления.
Ранее китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой выразило удивление по поводу реакции президента России Владимира Путина на предложение Японии по Курильским островам. Отмечается, что Япония предлагала РФ крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но Владимир Путин ответил отказом.
В Японии неоднозначно высказались о Курильских островах. Там отмечают, что в условиях, когда Российская Федерация находится в конфликте с Украиной, у страны возрос интерес к территориальным проблемам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Однако в зале возникла тишина, так как генсек кабмина молчал минуту и смотрел в сторону, ожидая, пока сотрудники принесут ему распечатку.
«Прежде всего, я воздержусь от комментариев по каждому из высказываний господина Судзуки. Что касается посещения могил на северных территориях, то правительство придает этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений», — ответил он на вопрос журналиста.
По его словам, бывшие жители островов, искренне желают возобновления.
Ранее китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой выразило удивление по поводу реакции президента России Владимира Путина на предложение Японии по Курильским островам. Отмечается, что Япония предлагала РФ крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но Владимир Путин ответил отказом.
В Японии неоднозначно высказались о Курильских островах. Там отмечают, что в условиях, когда Российская Федерация находится в конфликте с Украиной, у страны возрос интерес к территориальным проблемам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова