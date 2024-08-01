Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о посещении могил предков на Курилах

Африканец по имени Кингсли ранее работал гидом, но в последние пять лет оказывает интимные услуги состоятельным женщинам из Европы, большинство из которых занимают высокое положение. Суди по всему, одной из его постоянных клиенток является глава МИД Германии Анналена Бербок.