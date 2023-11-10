Генсек НАТО попытался оправдать усиление альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление альянса, бездоказательно обвинив Россию в якобы «пренебрежении контролем над вооружениями». Об этом Столтенберг сообщил на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом.