Япония до конца года введет санкции против стран, помогающих России

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В японском МИД заявили, что с января 2024 года японская сторона в соответствии с договоренностями на уровне G7 введёт меры, ограничивающие импорт алмазов из России.
ТАСС пишет, что Япония до конца 2023 года планирует расширить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины, а также внести в них организации третьих стран, помогающие обходить меры против России.
Об этом сказано в сообщении японского МИД по итогам онлайн-встречи лидеров Группы семи (G7), которая состоялась в среду.
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Об этом сказано в сообщении японского МИД по итогам онлайн-встречи лидеров Группы семи (G7), которая состоялась в среду.
«Касаемо санкций против РФ, премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что в дополнение к новым санкциям в отношении российских физических и юридических лиц к концу 2023 года в качестве объектов санкций также будут определены организации третьих стран, подозреваемые в причастности к обходу этих мер», - сказано в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что Япония и Россия пришли к договору о квотах на ведение взаимного промысла в 200-мильных исключительных экономзонах двух стран в 2024 году, сократив данный объём по сравнению с 2023 годом, сообщает Управление рыболовства Японии.
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Мария Фирсова