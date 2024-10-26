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Германия и Франция отказались обходить вето Венгрии ради помощи Украине

Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план ЕС по обходу вето Венгрии по Украине
26 октября 2024, 09:58
Олаф Шольц, Марк Рютте и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Олаф Шольц, Марк Рютте и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.


Европейская служба внешних связей предложила странам ЕС делать добровольные пожертвования в Европейский фонд мира, что позволило бы отправлять Киеву финансовые средства без поддержки от всех стран-участниц. Но при этом Берлин и Париж выразили обеспокоенность в том, что эти действия могут превратить фонд в инструмент внешней политики.

Согласно информации агентства, другие государства Европейского союза так же могут отказаться вносить добровольные взносы ради помощи Украине.

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Володин: в ноябре начнут работать законы об иноагентах и ужесточении миграции
26 октября 2024, 10:32

Вячеслав Володин (Фото: сайт Госдумы РФ)

Законы об иноагентах и ужесточении миграции начнут работать в ноябре, сообщил у себя в Telegram Председатель ГД Вячеслав Володин. Таким образом с 7 ноября ужесточатся правила въезда иностранцев в РФ. Данными, полученными от государственной геномной регистрации, можно пользоваться, чтобы установить личность.
Нововведения также исключат ошибки, допущенные во время регистрации мигрантов в государственных системах, не допуская в Россию нарушивших ранее закон иностранных граждан, пояснил парламентарий.

С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, чья аудитория свыше десяти тысяч подписчиков. Авторы таких каналов должны дать о себе сведения и «не распространять запрещенную информацию». Володин считает, что таким образом будет повышена безопасность цифровой среды.

С 11 ноября будут прекращены полномочия иноагентов во властных структурах, поскольку «представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», добавил председатель ГД.

Помимо этого, с 21 ноября российское гражданство нельзя будет получить без присяги, принятые в гражданство должны ее принести до указанного срока. Остальные решения о приеме будут аннулированы, если человек не принес присягу.

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Германия и Франция отказались обходить вето Венгрии ради помощи Украине

В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после атаки Израиля

США призвали Иран не отвечать на нынешний удар Израиля
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#закон
#мигранты
#иноагенты
#госдума
#вячеслав володин
#новости
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В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после атаки Израиля
Посольство РФ: данных о пострадавших россиянах в ходе атаки на Иран не поступало
26 октября 2024, 08:53

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российское посольство в Тегеране после удара Израиля по Ирану работает в штатном режиме. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале.
Отмечается, что сведений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно информации посольства, в настоящее время обстановка в столице и крупных городах Ирана является спокойной.

Напомним, в ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным объектам в Иране. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что операция организована в ответ на длительные атаки со стороны Тегерана. Соединенные Штаты призывают Иран не отвечать на нынешний удар Израиля.

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США призвали Иран не отвечать на нынешний удар Израиля
26 октября 2024, 08:08

Фото: iStock/rarrarorro

США призывают Иран не отвечать на нынешний удар Израиля. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для СМИ, который был посвящен удару Израиля по Ирану.
Отмечается, что Соединенные Штаты считают данную операцию Израиля завершением военного противостояния двух стран. При этом представитель американской администрации высокого ранга отказался уточнить, подавал ли Тегеран Вашингтону сигналы о том, какие шаги может сделать в дальнейшем.

Он также подтвердил, что США поддерживают многочисленные каналы связи с Ираном.

Напомним, 1 октября текущего года Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Тель-Авив пообещал ответить на это. Сегодня, 26 октября, Израиль завершил операцию по нанесению ударов по военным объектам в Иране.

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#сша
#израиль
#иран
#удар
#операция
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Израиль завершил операцию по нанесению ударов по Ирану
ЦАХАЛ заявила об окончании атаки на Иран, самолеты вернулись в Израиль
26 октября 2024, 07:12

Фото: iStock/Zeferli

Операция Израиля по нанесению ударов по иранским военным объектам завершена. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниель Хагари, его слова приводит армейская пресс-служба.
По словам Хагари, были нанесены целенаправленные и точные удары по военным объектам в Иране, которые предотвратили непосредственные угрозы Израилю. Он отметил, что все те, кто угрожает стране и все, кто стремится втянуть регион в более широкую эскалацию, дорого заплатят.

Напомним, 1 октября текущего года Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Тель-Авив пообещал ответить на это. 24 октября издание The Times сообщило, что Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в средствах массовой информации США секретных документов о ее подготовке.

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#сша
#регион
#иран
#удар
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В Иране заявили о готовности нанести ответный удар по Израилю
26 октября 2024, 06:31

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Иран выразил готовность ответить на израильскую атаку, организованную в ночь на субботу, 26 октября, сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники.
«Иран оставляет за собой право ответить на любую агрессию, и нет никаких сомнений в том, что Израиль получит пропорциональный ответ на любое действие», – подчеркнул источник.

Израиль ранее поклялся нанес удар по Ирану. Атака была предпринята в ответ на ракетный обстрел еврейского государства 1 октября.

До этого, как сообщается, пять российских самолетов находились в воздушном пространстве Ирана. В частности, это были рейсы Екатеринбург-Шарджа, Казань-Шарджа, Москва-Абу-Даби, Москва-Дубаи и Санкт-Петербург-Дубаи.

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#иран
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Стало известно местонахождение Нетаньяху на момент атаки Ирана Израилем
26 октября 2024, 06:06

Биньямин Нетаньяху (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант находились в подземном штабе во время атаки Ирана. Сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.
Вместе с ними в штабе, расположенном на территории комплекса министерства обороны в Тель-Авиве, находились начальник израильского генштаба Герци Халеви и другие высокопоставленные военные чиновники.

Атака на Иран произошла в ночь на субботу, 26 октября. По данным израильских военных, целью атаки были военные объекты.

Тем временем иранский Корпус стражей революции (КСИР) заявил, что атаке подверглись «важные военные и силовые объекты».

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#иран
#израиль
#атака
#биньямин нетаньяху
#премьер-министр
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США заявили о непричастности к атакам Израиля по Ирану
26 октября 2024, 05:07

Фото: iStock/Serhej Calka

Соединенные Штаты не участвуют в военных операциях Израиля против Ирана, передает CNN со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта.
По его словам, Израиль наносит удары по иранским военным объектам в целях самообороны в ответ на ракетную атаку Тегерана 1 октября.

«Мы бы направили вас к израильскому правительству за дополнительной информацией об их операции», – сказал Саветт.

Источник телеканала добавил, что израильтяне заранее уведомили Вашингтон о планируемой атаке на Иран.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что Израиль не атакует ядерные или нефтяные объекты Ирана и ограничивается военными целями. NBC News заявил, что целями могут быть казармы и склады оружия.

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#иран
#израиль
#склад
#сша
#ракетный удар
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Посольство Китая отвергло обвинения во вмешательстве в выборы США
26 октября 2024, 04:49

Фото: iStock/Sky_Blue

У Китая нет намерения или желания вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне.
Он опроверг обвинения и подчеркнул, что Пекин выступает против любых кибератак.

«Мы надеемся, что американская сторона не будет выдвигать обвинения против Китая в ходе выборов», – отметил собеседник агентства.

Представитель дипмиссии также добавил, что американским чиновникам следует воздержаться от использования очернения других стран под предлогом кибербезопасности.

Ранее газета New York Times сообщила, что китайские хакеры пытались получить доступ к телефонам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его соратника Джей Ди Вэнса.

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#выборы
#посол
#кибербезопасность
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Израиль нанес ответный удар по Ирану
Axios: Израиль нанес ответный удар по Ирану
26 октября 2024, 03:44

Фото: iStock/allanswart

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября», – отмечается в сообщении.

Перед этим в Тегеране прогремели взрывы. Подробности произошедшего в иранской столице не сообщаются, причина взрыва не уточняется. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее иранские власти приказали армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи приказал армии подготовить различные планы ответа на израильскую атаку.

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#ракетный удар
#иран
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