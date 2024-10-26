Германия и Франция отказались обходить вето Венгрии ради помощи Украине

Олаф Шольц, Марк Рютте и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Европейская служба внешних связей предложила странам ЕС делать добровольные пожертвования в Европейский фонд мира, что позволило бы отправлять Киеву финансовые средства без поддержки от всех стран-участниц. Но при этом Берлин и Париж выразили обеспокоенность в том, что эти действия могут превратить фонд в инструмент внешней политики.
Согласно информации агентства, другие государства Европейского союза так же могут отказаться вносить добровольные взносы ради помощи Украине.
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Екатерина Коршунова