Зеленский распорядился о выплате всем украинцам по тысяче гривен

Граждане Украины получат по тысяче гривен (около 2 343 рублей) на человека в рамках новой социальной программы. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, граждане смогут использовать эти средства для оплаты «украинских товаров и услуг», включая коммунальные платежи. На эти средства можно будет приобрести, в частности, билеты на поезд, украинские лекарства, книги на украинском языке, отметил глава государства.
Ранее он поручил разработать новый план действий на случай продолжения боевых действий. Предполагается, что он, в отличие от «плана победы», должен точно определять поведение Украины, а не ее западных союзников.
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«Первого декабря деньги должны быть у людей», – заявил Зеленский.
Ранее он поручил разработать новый план действий на случай продолжения боевых действий. Предполагается, что он, в отличие от «плана победы», должен точно определять поведение Украины, а не ее западных союзников.
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Александр Климов