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Зеленский распорядился о выплате всем украинцам по тысяче гривен

Зеленский: украинцам выплатят по тысяче гривен
25 октября 2024, 23:32

Граждане Украины получат по тысяче гривен (около 2 343 рублей) на человека в рамках новой социальной программы. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, граждане смогут использовать эти средства для оплаты «украинских товаров и услуг», включая коммунальные платежи. На эти средства можно будет приобрести, в частности, билеты на поезд, украинские лекарства, книги на украинском языке, отметил глава государства.

«Первого декабря деньги должны быть у людей», – заявил Зеленский.



Ранее он поручил разработать новый план действий на случай продолжения боевых действий. Предполагается, что он, в отличие от «плана победы», должен точно определять поведение Украины, а не ее западных союзников.

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#владимир зеленский
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#социальная поддержка
#украина
Фон дер Ляйен отметила встречу с премьером Сербии после его диалога с министром России
Фон дер Ляйен отменила встречу с Вучевичем после его диалога с министром РФ
25 октября 2024, 21:55

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его переговоров с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым. Об этом сообщает агентство France Presse, ссылаясь на главу постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэля Жоффре.
В пятницу Вучевич принял в Белграде министра экономического развития России Максима Решетникова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы экономической повестки России и Сербии, реализацию ныне действующих совместных проектов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

После этого фон дер Ляйен сообщила об отмене встречи с Вучевичем. Это решение напрямую связано с прошедшими переговорами с российским министром.

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#экономика
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Путин утвердил МРОТ на 2025 год
Путин утвердил МРОТ на 2025 год в размере 22 440 рублей
25 октября 2024, 21:40

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин утвердил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2025 год. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что в следующем году МРОТ составит 22 440 рублей. Показатель вырос на 16,6% по сравнению с этим годом.

В настоящее время МРОТ равняется 19 242 рублям в месяц.

Напомним, что в мае этого года Путин подписал указ о том, что к 2030 году показатель МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Ранее решение об увеличении МРОТ утвердили в Госдуме, а затем в Совфеде. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил включить показатели о двукратном повышении МРОТ к 2030 году в сравнении с суммой, установленной в 2023 году, в национальный проект «Кадры».

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#россия
#экономика
#зарплаты
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Американист Дудаков объяснил запугивание Маска со стороны демократов в США
25 октября 2024, 21:03

Илон Маск на экране (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американист Малек Дудаков заявил, что демократы В США пытаются запугать американского предпринимателя Илона Маска за то, что тот открыто выступил в предвыборной гонке на стороне кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа.
«Маск активно и напрямую вовлекается в нынешние выборы в США, жертвует колоссальное количество денег Трампу на его избирательную кампанию. Маск делает ставку на республиканцев, а демократы ему в ответ создают проблемы. Все компании Маска находятся под разными расследованиями, а теперь и самого бизнесмена обвиняют в угрозе нацбезопасности США из-за, якобы, закулисных переговоров с Россией, Китаем и другими странами», — пояснил в беседе с NEWS.ru Дудаков.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что американский миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес, правительство США якобы знает об их общении, но не имеет права ограничить Маска.

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#выборы
#сша
#бизнес
#права
#правительство
#илон маск
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Илья Поночевный покинул пост главы Дмитровского округа по собственному желанию
25 октября 2024, 21:01

Фото: Фотобанк МО

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный ушёл в отставку. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Я благодарен всем – активным жителям, депутатам, сотрудникам администрации за совместную работу и открытый диалог, за поддержку и критику. Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы смогли сделать многое во всех сферах. Уверен, что Дмитровский городской округ с каждым годом будет становиться ещё лучше и комфортнее», – отметил Поночевный.
Временно исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет Оксана Котова, занимавшая пост заместителя Поночевного. Такое решение принял Совета депутатов городского округа. Как сказано в тексте решения, Илья Поночевный досрочно прекратил исполнение полномочий главы Дмитровского округа по собственному желанию.

Поночевный был избран главой муниципалитета в ноябре 2018 года. Ранее занимал пост первого замглавы городского округа, до этого возглавлял Можайский округ и руководил администрацией Чеховского муниципального района.

Котова также работала в администрации Можайского округа. В Дмитрове занимала должность замглавы по вопросам инвестиций, малого и среднего предпринимательства, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, промышленности и экологии.

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#дмитровский городской округ
#илья поночевный
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#московская область
#совет депутатов
#депутаты
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Больной раком Карл III отказывается от еды
Больной раком король Великобритании отказывается от еды
25 октября 2024, 20:59

Фото: Риа Новости/ Алексей Витвицкий

В феврале 2024 года у правящего короля Великобритании обнаружили злокачественную опухоль. Сейчас Карл III отказывается от приёма пищи.
Недавно монарх приостановил курс лечения онкологического заболевания, чтобы поехать в тур по Австралии. Здоровье Карла III беспокоит семью короля и общественность в общем. Сейчас на фоне плохого самочувствия он ест на обед лишь половину авокадо, чего недостаточно организму для нормального функционирования с учетом возраста и прогрессирующего недуга монарха.

Некоторое время назад правитель Великобритании и вовсе ничего не ел. Он пропускал приёмы пищи. Тем самым он волновал свою жену Камилу. Врачам и королеве приходилось насильно кормить монарха.

Авокадо — по сути уступка со стороны Карла, на которую он согласился после неоднократных уговоров со стороны медиков и семьи.

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#заболевания
#великобритания
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Россия не отказывает Европе в поставках газа, подчеркнул Путин
25 октября 2024, 20:41

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Россия не отказывает Европе в поставках газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Российский лидер отметил, что существует несколько маршрутов, по которым российские энергоресурсы поступают к европейским потребителям. И в этих поставках Россия не отказывает странами Европы.

Также Путин подчеркнул, что продолжается поставка газа через газопровод, проходящий в Судже Курской области. По нему энергоресурсы поступают на территорию Украины, а затем доставляются в Европу. Этот газопровод работает в отличие от газоизмерительной станции «Сохрановка», которую уже давно закрыли по инициативе украинских властей.

Однако президент напомнил, что контракт на обслуживание первого газопровода истекает в декабре этого года.

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#владимир путин
#газ
#поставки
#россия
#европа
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ЦИК Молдавии утвердила результаты референдума о вступлении в Евросоюз
25 октября 2024, 20:12

Фото: iStock|Oleksii Liskonih

Центризбирком Молдавии утвердила окончательные результаты референдума по вопросы евроинтеграции. Об этом сообщила председатель ЦИК Анджела Караман.
Отмечается, что явка на референдум, прошедший 20 октября, составила 50,72%. По итогам подсчёта голосов за вступление Молдавии в Евросоюз выступили 50,46% граждан страны, против – 49,54%. В бюллетене гражданам необходимо было положительно или отрицательно ответить на вопрос о том, поддерживают ли они внесение изменений в конституцию для дальнейшего вступления страны в ЕС.

Результаты референдума позволяют признать его состоявшимся, подчеркнула Караман. В общей сложности в голосовании приняли участие 1 488 874 человека, из которых поддержали евроинтеграцию 749 719 избирателей, высказались против 739 155.

Все касающиеся плебисцита материалы в ближайшее время будут переданы для утверждения результатов в Конституционный суд Молдавии, который вынесет решение в течение 10 дней.

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#молдавия
#евросоюз
#референдум
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#явка
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Миршаймер: Саммит БРИКС продемонстрировал победу Путина на всех направлениях
25 октября 2024, 19:36

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин одерживает верх над Западом на всех направлениях. Россия успешно справляется с беспрецедентным санкционным давлением, а российские войска выигрывают в ходе боевых действий на Украине.
Об этом заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По мнению эксперта, всё происходящее наглядно демонстрирует, что российский лидер находится в выигрыше и он не изгой, как и его страна.

Миршаймер убеждён, что все попытки США изолировать президента России на международном уровне категорически провалились. В качестве примера профессор назвал только что завершившийся в Казани саммит БРИКС, на который приехали лидеры многих стран, включая Индию и представителя НАТО Турцию.

Политолог назвал БРИКС впечатляющим институтом, который демонстрирует, что с течением времени будет становиться всё более внушительным. Это хорошая новость для Путина и плохая — для США, заключил эксперт.

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#нато
#брикс
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FATF не включила Россию в «черный список»
25 октября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/BrianAJackson

По итогам пленарного заседания в Париже 23-25 октября стало известно, что Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не включила Россию в свой «черный список». За такой шаг активно выступала Украина.
Против внесения России в этот список выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южно-Африканская Республика. Украинцы в качестве аргументов приводили «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы с государствами высокого риска — Северной Кореей и Ираном.

В настоящее время в «чёрный список» FATF входят три страны: Мьянма, Иран и КНДР. В 2001 году в него была внесена Украина и оставалась там на протяжении трёх лет. В том же году благодаря реформам в финансовом законодательстве из этого списка были исключены Россия и Израиль. Повторного включения России в данный перечень не состоялось, несмотря на усилия со стороны Украины.

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#украина
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