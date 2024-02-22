Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus

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Парламент Германии проголосовал против проекта резолюции, которым предполагалась передача крылатых дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее немецкие оппозиционеры внесли проект резолюции, согласно которому требовалось передать Украине крылатые ракеты Taurus. Однако в правительстве Германии четко выразили позицию о неготовности поставлять Украине ракеты данного типа.
Taurus могут преодолевать расстояние до 500 км. При их передаче ВСУ Украина имела бы возможность наносить удары вглубь России.
В начале января депутаты из нескольких партий бундестага Германии высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России. Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения.
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Элина Позднякова