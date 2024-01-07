В Германии призвали передать Украине ракеты Taurus для ударов по России

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Депутаты из нескольких партий бундестага Германии снова высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России, сообщает газета Rheinische Post.
Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения.
Нанни считает, что такие действия будут наилучшим способом защитить украинское население и утверждает, что они соответствуют международному праву. Подобную позицию выразил депутат от ХДС Родерих Кизеветтер, отметив важность ракет Taurus и их способность «уничтожать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта».
Кизеветтер подчеркнул, что такие ракеты могут помочь Киеву уничтожить, в частности, Крымский мост и Черноморский флот, что, по его мнению, «вынудит Россию покинуть Крым». Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн высказала поддержку поставок ракет Taurus, призвав также передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2, а также начать поставки крылатых ракет, «чтобы прервать российские линии снабжения».
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Нанни считает, что такие действия будут наилучшим способом защитить украинское население и утверждает, что они соответствуют международному праву. Подобную позицию выразил депутат от ХДС Родерих Кизеветтер, отметив важность ракет Taurus и их способность «уничтожать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта».
Кизеветтер подчеркнул, что такие ракеты могут помочь Киеву уничтожить, в частности, Крымский мост и Черноморский флот, что, по его мнению, «вынудит Россию покинуть Крым». Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн высказала поддержку поставок ракет Taurus, призвав также передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2, а также начать поставки крылатых ракет, «чтобы прервать российские линии снабжения».
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Артем Кузьмин