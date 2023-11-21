Глава Евросовета Мишель прибыл с официальным визитом в Киев

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Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом на Украину. Об этом он написал в соцсети X.
Ранее сообщалось, что в Киев прибыли глава Пентагона Ллойд Остин, министр обороны ФРГ Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду.
Отмечается, что Мишель прибыл в украинскую столицу для участия в мероприятиях, посвящённых 10-летней годовщине протестов на майдане.
Глава американского военного ведомства Остин накануне провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогу которых он анонсировал очередной пакет военной помощи размером в 100 миллионов долларов. Также глава Пентагона заверил Зеленского в том, что США будут продолжать поддерживать Украину.
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Отмечается, что Мишель прибыл в украинскую столицу для участия в мероприятиях, посвящённых 10-летней годовщине протестов на майдане.
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Анастасия Чинкова