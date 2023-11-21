Президент Молдавии Санду прибыла в Киев с официальным визитом

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Президент Молдавии Майя Санду прибыла в Киев и уже встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в его офисе.
В десятую годовщину евромайдана Зеленский вместе со своей супругой Еленой почтили память погибших во время данного события.
Напомним, Зеленский считает, что Россия готовится провести некую операции «Майдан-3» против него до конца 2023 года. Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Sun. По его словам, данная операция призвана сменить президента, возможно, не путем убийства.
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«В мероприятии также приняла участие президент Молдавии Майя Санду. Владимир и Елена Зеленские вместе с Майей Санду установили лампадки к кресту на аллее героев небесной сотни в Киеве», - говорится в сообщении офиса Зеленского.
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Элина Позднякова