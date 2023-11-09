Глава ЛНР Пасечник назначил нового главу Луганска

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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил Яну Пащенко временно исполняющей обязанности главы Луганска. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы региона.
До назначения на эту должность Пащенко была заместителем главы луганской администрации.
Ранее, 16 августа, по распоряжению Пасечника в регионе началась ликвидация администраций населённых пунктов ЛНР, а также создание ликвидационных комиссий, которые возглавят главы и врио в администрациях городов и районов Луганской Народной Республики.
В конце октября мэр Киева Виталий Кличко сделал громкое заявление. Он заявил, что новые субъекты РФ больше не принадлежат Украине. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
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Ранее, 16 августа, по распоряжению Пасечника в регионе началась ликвидация администраций населённых пунктов ЛНР, а также создание ликвидационных комиссий, которые возглавят главы и врио в администрациях городов и районов Луганской Народной Республики.
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Анастасия Чинкова