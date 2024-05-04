Глава МИД Индии отверг слова Байдена о «ксенофобских» странах

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отверг заявление президента США Джо Байдена, который назвал Индию одной из «ксенофобских» стран, пишет Economic Times.
«Прежде всего, наша экономика не находится в кризисе. Индия всегда была очень уникальной страной... Я бы сказал, что в рамках мировой истории это было очень открытое общество. В Индию приезжают разные люди из разных обществ», — отметил министр, отвечая на вопросы журналистов относительно заявления Байдена о «ксенофобских» странах.Он подчеркнул, что действующее правительство Нарендры Моди стимулирует такой прием. Также Джайшанкар напомнил о принятии поправок в закон о гражданстве, который, по его словам, призван открыть двери для людей, попавших в беду.
Согласно принятым поправкам к закону о гражданстве, немусульманские беженцы из соседних стран — Афганистана, Пакистана и Бангладеш, имеющие проблемы на родине, могут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре. Этот закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые считают, что он нарушает конституцию, так как дискриминирует граждан по религиозному признаку в формально светском государстве.
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