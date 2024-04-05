Индия получит два российских военных корабля, несмотря на санкции

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Индия получит два российских фрегата в рамках заключённой в 2018 году сделки, несмотря на санкционные ограничения Запада. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что ещё два военных корабля в настоящее время строятся в Индии при поддержке России, однако производство отстаёт от графика из-за проблем с поставками.
По данным издания, один российский фрегат будет передан Индии в сентябре, а второй – в начале следующего года. Поставка кораблей отстаёт от графика на два года из-за конфликта на Украине и связанных с ним западных санкций.
В 2018 году Индия заказала у России четыре фрегата. Стоимость сделки составила 2,2 миллиарда долларов.
Ограничения привели к тому, что поставки оружия из России в Индию приостановились более чем на год, поскольку стороны пытались найти механизмы для оплаты, которые бы не нарушали рестрикции. В настоящее время страны смогли решить проблему с оплатой.
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По данным издания, один российский фрегат будет передан Индии в сентябре, а второй – в начале следующего года. Поставка кораблей отстаёт от графика на два года из-за конфликта на Украине и связанных с ним западных санкций.
Ограничения привели к тому, что поставки оружия из России в Индию приостановились более чем на год, поскольку стороны пытались найти механизмы для оплаты, которые бы не нарушали рестрикции. В настоящее время страны смогли решить проблему с оплатой.
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Анастасия Чинкова