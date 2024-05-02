Глава МИД Польши заявил об отсутствии планов помогать украинским уклонистам

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти Польши не будут помогать уклонистам, которые скрываются на территории страны от призыва в ВСУ. Об этом сообщает портал TVP.
По словам Сикорского, Польша не знает о планах Киева в отношении возможных призывников. По предварительным данным, на территории Польши их число может достигать 140 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что гражданам Украины призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в рядах ВСУ предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
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Ранее сообщалось, что гражданам Украины призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в рядах ВСУ предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
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Екатерина Коршунова