Радио1
Главная / Новости / Политика/ Польша предложила создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования

Польша предложила создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования

Глава МИД Польши Сикорский предложил создать «тяжелую бригаду» из войск ЕС
02 мая 2024, 10:55
Фото: iStock/delray77

Фото: iStock/delray77

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования на события в соседних с Европейским союзом регионах без участия США. Об этом Сикорский сообщил в эфире телеканала TVP World.
Сикорский отмечает, что создание такой бригады позволит Евросоюз не просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации. Глава польского МИД подчеркнул, что события на Балканах или в Северной Африке ярко демонстрируют примеры ситуаций, в которых Европа не должна обращаться к Вашингтону за помощью.

Напомним, 4 апреля Радослав Сикорский сообщил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине. Глава МИД Польши пояснил, что это не свидетельствует о прямом вступлении военного блока в украинское противостояние.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ.

Читайте также:

Захарова: манёвры НАТО у границ России повышают риски военных инцидентов

В США заявили, что Байден объявил России войну

Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
#сша
#европа
#мид
#страны
#нато
#евросоюз
#рф
#польша
#армия
Россия обвинила США в срыве встречи Минфинов БРИКС
Представитель РФ в МВФ Можин: США сорвали встречу Минфинов БРИКС
02 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/donfiore

США сорвали встречу Минфинов и Центробанков БРИКС, не предоставив визы российской стороне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
Отмечается, что на встрече должны были присутствовать замминистра финансов Иван Чебесков, первый зампред Банка России Владимир Чистюхин и сотрудники ведомств. Они подали заявления на получение визы, но им было отказано. В результате, запланированная на вторник встреча была сорвана.

По словам Можина, посольство США заявило о готовности предоставить визы только в тот момент, когда командировки были отменены и началась конференция без участия России.

Представитель МВФ подчеркнул, что российская сторона никогда не поступала подобным образом в отношении стран Запада вне зависимости от состояния и качества двусторонних отношений.

Читайте также:

Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине безосновательными

В США заявили, что Байден объявил России войну

В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений
#сша
#россия
#встреча
#визы
#политика
#мвф
#брикс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев поставил под сомнение существование стамбульских договорённостей
Кулеба: стамбульских договорённостей РФ и Украины о мире не существовало
02 мая 2024, 11:14

Фото: iStock/Diy13

Договорённостей о мире между Россией и Украиной, согласованных на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, никогда не существовало. Об этом в интервью Foreign Policy заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Главный редактор издания Рави Агравала в ходе беседы с министром спросил, готова ли Украина пойти на уступки, чтобы получить что-то от России, как это предполагалось в рамках стамбульских переговоров. Кулеба ответил, что считает самым большим успехом российской пропаганды тот факт, что все разговоры сводятся на уступки, на которые якобы должен пойти Киев.

По его словам, Украина уже достаточно пожертвовала, сражалась и теперь заслуживает большего уважения, чем дискуссии о том, чем страна ещё может пожертвовать.

Напомним, что в 2022 году, почти сразу после начала спецоперации, Россия и Украина приняли участие в переговорах в Стамбуле. Страны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Великобритания, Франция и Китай. Однако переговоры были прекращены.

Читайте также:

Политолог Журавлёв объяснил неэффективность стамбульских соглашений

Блинкен надеется, что Россия согласится на переговоры по Украине по Уставу ООН

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей
#украина
#россия
#договор
#переговоры
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму призвали возбудить дело в отношении Зеленского за терроризм против России
02 мая 2024, 11:09

Глава миссии Заур Смирнов заявил, что Крымская межнациональная миссия публично призвала российские следственные органы возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за терроризм против регионов РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Смирнов отметил, что результатом уголовного преследования должен стать суд над лидером киевского режима и его пособниками. По мнению главы Крымской межнациональной миссии, именно Зеленский несет прямую ответственность как за террористические атаки на Крым, так и за возрождение нацизма на Украине и гибель сотни мирных людей.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Запад планирует поднять вопрос о легитимности статуса президента Украины Владимира Зеленского. По словам Мосийчука, австрийские и немецкие политики выразили обеспокоенность вопросом официального статуса украинского лидера.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Зеленского предупредили о скором ударе со стороны Запада

Рогов объяснил перестановки в правительстве Украины наркотической зависимостью Зеленского

В США заявили, что Байден объявил России войну
#суд
#гибель
#крым
#зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Оскал террористов»: в Крыму ответили на намёк Кислицы на удар по Крымскому мосту
Гемпель: намёк Кислицы об ударе по Крымскому мосту является оскалом террористов
02 мая 2024, 10:01

Фото: iStock/gutaper

Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал намёк постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся удар по Крымскому мосту оскалом террористов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Кислица на странице в соцсети Х опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». Каждый тип строения сопровождался соответствующей картинкой. Однако под надписью «Керченские мосты» она отсутствовала.

Гемпель подчеркнул, что украинские политики довели до разрухи собственную страну и теперь стремятся разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства.

В заключение он подчеркнул, что российская сторона допускает провокации от киевского режима. Однако он должен помнить, что за каждую попытку агрессии последует ответ.

Читайте также:

Постпред Украины при ООН намекнул на атаку на Крымский мост

The Sun назвала срок атаки ВСУ на Крымский мост

Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост
#крымский мост
#украина
#атака
#политика
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили, что Байден объявил России войну
Журналист Моррис: подписав REPO, Байден объявил экономическую войну России
02 мая 2024, 09:41

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Клейтон Моррис заявил на YouTube-канале Redacted, что подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, президент США Джо Байден объявил экономическую войну России.
По мнению журналиста, Штаты не намерены поддерживать самую коррумпированную европейскую страну средствами, которые будут выручены от конфискации российских активов, а будут использовать их по собственному усмотрению. Моррис отметил, что в настоящее время даже официальные лица Госдепартамента США уже не стесняются признавать нарушения прав человека и коррупцию, которые лежат в основе украинского государства.

Напомним, американский лидер Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине

США сорвали участие представителя России в работе комитета ГА ООН

Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
#сша
#деньги
#законопроект
#нарушения
#дмитрий песков
#нато
#активы
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матвиенко призвала создать военный трибунал по итогам СВО
Спикер Совфеда Матвиенко: после СВО нужно осудить виновных в трагедии в Одессе
02 мая 2024, 09:02

Фото: сайт Кремля

​Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала создать военный трибунал по итогам СВО, по результатам которого, все, кто имеет отношение к трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе, понесут наказание. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Матвиенко назвала создание такого трибунала необходимым и отметила, что он позволит представить всю картину возникновения киевского нацизма. Одним из центральных эпизодов должны стать события в Одессе, добавила спикер Совфеда.

Напомним, трагедия в Одессе произошла десять лет назад. Тогда произошло столкновения между сторонниками «евромайдана» и участниками «антимайдана». Ранения получили более 250 человек, 48 погибли.

Политик добавила, что никто из причастных к преступлению не должен уйти от наказания.

Читайте также:

Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой

Матвиенко раскрыла «личную тему» Путина

Матвиенко ответила на вопрос о возможности возвращения России к тоталитаризму
#трагедия
#матвиенко
#украина
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленского предупредили о скором ударе со стороны Запада
Экс-депутат Рады Мосийчук: Запад скоро поднимет вопрос легитимности Зеленского
02 мая 2024, 08:29

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Запад планирует поднять вопрос о легитимности статуса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Мосийчук сообщил в интервью YouTube-каналу Apasov.
Бывший депутат отметил, что это случится в ближайшее время. По словам Мосийчука, австрийские и немецкие политики выразили обеспокоенность вопросом официального статуса украинского лидера.

Экс-депутат выразил мнение, что скоро данный вопрос начнут обсуждать на дипломатическом уровне, а также в западных средствах массовой информации.

Напомним, Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта текущего года, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. После 20 мая 2024 года ​президентские полномочия Зеленского ​завершаются.

Читайте также:

Рогов объяснил перестановки в правительстве Украины наркотической зависимостью Зеленского

Российские бойцы эвакуировали с линии фронта первый танк Abrams

Украинский журналист Цаплиенко: под Часов Яр переброшен спецназ ГУР Украины
#выборы
#мнение
#депутат
#владимир зеленский
#украина
#президент
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как ВСУ поступают с ранеными
Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация тяжелораненых
02 мая 2024, 08:21

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ не могут вывозить раненых бойцов с поля боя из-за развала медслужбы. Об этом сообщил бывший советник Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Потери Украины ужасающие. Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя», — высказался он.
По его словам, ситуация с ранеными бойцами ВСУ крайне тяжелая. Военным приходится платить водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта. Он отметил, что украинский фронт рухнул. ВС РФ активно наступают, а полный коллапс — лишь вопрос времени.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС РФ воспользовались допущенной ВСУ ошибкой на передовой при попытке ротации военных под Очеретино в ДНР и прорвали фронт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Одессе ликвидировали майора ВСУ

Украинские войска обстреляли Горловку

ВС РФ возвели российский флаг над Работино
#инфраструктура
#всу
#солдат
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО
02 мая 2024, 07:46

Фото: istock / Denis Kabanov

Закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евро-атлантической интеграции», — отметил он.

Миллер заявил, что Америка 32 года оказывает помощь экономике Грузии. Однако её интерпретируют неверно. Он подчеркнул осуждение США применения силы против протестующих в Грузии.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси митингующие пытались ворваться в здание парламента. 1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. Голоса «за» отдало 83 депутата, «против» — 23 парламентария. Постатейное обсуждение закона шло два дня. Закон будет рассматриваться в третьем чтении через 2 недели.

Ранее закон об иностранных агентах спровоцировал массовую потасовку в парламенте Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Парламент Грузии усилил меры безопасности на фоне протестов

Закон об иноагентах принят в Грузии во втором чтении

Премьер Грузии Кобахидзе назвал президента страны предателем
#сша
#закон
#парламент
#ес
#нато
#грузия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф