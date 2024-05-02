Польша предложила создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования на события в соседних с Европейским союзом регионах без участия США. Об этом Сикорский сообщил в эфире телеканала TVP World.
Сикорский отмечает, что создание такой бригады позволит Евросоюз не просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации. Глава польского МИД подчеркнул, что события на Балканах или в Северной Африке ярко демонстрируют примеры ситуаций, в которых Европа не должна обращаться к Вашингтону за помощью.
Напомним, 4 апреля Радослав Сикорский сообщил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине. Глава МИД Польши пояснил, что это не свидетельствует о прямом вступлении военного блока в украинское противостояние.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ.
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Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России
Напомним, 4 апреля Радослав Сикорский сообщил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине. Глава МИД Польши пояснил, что это не свидетельствует о прямом вступлении военного блока в украинское противостояние.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ.
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Екатерина Коршунова