Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО

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Во время прошлого визита в Турции обсуждали «шок» госсекретаря США Энтони Блинкена, который попытался в приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот отступил на шаг назад. Кадры встречи распространило турецкое ведомство. После чего популярный журналист Зафер Шахин посоветовал Блинкену «держать социальную дистанцию».
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