Радио1
Главная / Новости / Политика/ Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе и членство Швеции в НАТО

06 января 2024, 20:14
Фото: iStock/cenkertekin

Фото: iStock/cenkertekin

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стамбуле обсудил ситуацию в Газе, членство Швеции в НАТО, а также вопросы, связанные с региональной повесткой. Об этом турецкий МИД сообщил в соцсети Х.

Энтони Блинкен прибыл в Турцию вечером в пятницу, 5 января. После Турции госсекретарь США посетит Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль и другие государства.

Во время прошлого визита в Турции обсуждали «шок» госсекретаря США Энтони Блинкена, который попытался в приветствии обнять главу МИД Турции Хакана Фидана, но тот отступил на шаг назад. Кадры встречи распространило турецкое ведомство. После чего популярный журналист Зафер Шахин посоветовал Блинкену «держать социальную дистанцию».

Читайте также:

В Турции обсуждают неудачную попытку Блинкена обнять главу МИД Фидана

Эрдоган резко ответил Швеции на счет поддержки ее членства в НАТО

Президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО
#сша
#израиль
#журналист
#мид
#кадры
#нато
#блинкен
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Петербурга выстроились в очередь за свидетельствами о смерти
06 января 2024, 18:30

Фото: istockphoto/SbytovaMN

В Петербургском отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС) на улице Достоевского уже несколько дней скапливаются огромные очереди. Люди часами стоят, чтобы получить свидетельство о смерти.
В очереди стоят как простые граждане, так и представители агентств ритуальных услуг, сообщает «Фонтанка.ру». В отдельные дни количество людей в очереди доходило до ста человек. На оформление одного свидетельства о смерти уходит от 20 до 30 минут, а отдел закрывается в 18:00. Люди возмущаются: у многих срываются похороны.

Проблема в том, что в дни новогодних праздников это единственное работающее отделение ЗАГС во всём городе. Марина, работающая ритуальным агентом, рассказала, что такая ситуация наблюдается здесь уже не первый год. Однажды ей пришлось просидеть в очереди восемь часов.

В самом отделе ЗАГС в комментарии корреспонденту издания отказали, порекомендовав дождаться 9 января и обратиться за разъяснениями в городской комитет по делам актов гражданского состояния. Напомним, что с 9 января возобновляют работу все прочие отделы ЗАГС в Санкт-Петербурге.

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали о работе органов ЗАГС в новогодние праздники

В подмосковном ЗАГСе перечислили приметы, связанные с обручальными кольцами

Управление ЗАГС назвало красивые даты для заключения брака в 2024 году
#загс
#похороны
#человек
#люди
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Справедливо и законно»: Зеленский призвал передать Украине активы России
Зеленский призвал Запад передать замороженные российские активы Киеву
06 января 2024, 18:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить создание правовой базы, на основе которой замороженные российские активы будут переданы Киеву. Об этом Зеленский написал в социальной сети X.
По мнению Зеленского, «ощутимого прогресса» по данному аспекту нужно достичь в текущем году. Он отметил, что общая сумма достигает 300 миллиардов долларов. Украинский лидер подчеркнул, что Киев особенно надеется на усилия стран G7.

Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

Напомним, всего страны G7, Европейского союза и Австралия заморозили активы нашей страны на сумму 260 миллиардов евро.

Читайте также:

FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР

Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов

Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков
#сша
#австралия
#страны
#лидер
#киев
#песков
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минтранс Подмосковья: маршруты №7, 25 и 873 в Химках с 7 января вновь ездят по прежним схемам
06 января 2024, 17:50

Фото: istockm-gucci

В Химках три автобусных маршрута №7, 25 и 873 с 7 января будут следовать по своим прежним схемам. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Напомним, некоторое время назад, 6 января, были введены временные схемы движения из-за работ на путепроводе, расположенном у станции Сходня.

Местных жителей призывают быть внимательными и учитывать информацию, планируя поездки.

Читайте также:

В Электростали работу котельной «Восточная» контролирует МОС АВС

МОС АВС контролирует температурный режим в медицинском учреждении Пушкинского округа

МОС АВС проверила температурный режим в социальном объекте Щелково
#поездки
#режим
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Французский политик Филиппо призвал к ликвидации НАТО для наступления мира
06 января 2024, 17:38

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к развалу НАТО, так как альянс ведет разорительную политику. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.
По мнению политика, это необходимо сделать для наступления всеобщего мира. Филиппо также назвал всех участников Североатлантического альянса преступниками.

«Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и бессмысленную смерть!», — отмечает политик.
Ранее полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО может ввести войска на украинскую территорию в случае, если перед ВСУ возникнут ещё более серьёзные проблемы на фронте. Он считает, если на Украине что-то будет идти не так, то Североатлантический альянс может ввязаться в войну с РФ в ближайшие несколько лет.

Читайте также:

Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон допускает войну НАТО и РФ

Лавров обвинил НАТО в участии в конфликте на Украине

Названо российское оружие, затмевающее аналоги из НАТО
#смерть
#оружие
#политика
#нато
#всу
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT: США вскоре прекратят поставки на Украину ракет для ЗРК Patriot
06 января 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Вашингтон в скором времени вынужден будет прекратить поставки на Украину ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, ранее отправленных Киеву. Каждая из них стоит от двух до четырёх миллионов за штуку.
Об этом сообщили обозреватели газеты The New York Times со ссылкой на информацию, полученную от должностных лиц в Белом доме и Пентагоне. В публикации указано, что чиновники в администрации и военном ведомстве уже в открытую предупреждают о скором прекращении поставок. Дополнительной информации о причинах приостановки боеприпасов для ЗРК Patriot на Украину авторы статьи не предоставляют.

Журналисты отмечают, что украинская администрация и командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) в настоящее время пытается строить планы на будущее, прогнозировать развитие ситуации на поле боя и составлять какие-то планы военной кампании при полном отсутствии информации о том, какое оружие и техника окажутся в их распоряжении завтра. А у Зеленского уже проявляются признаки паники из-за опасений, что США могут прекратить помощь Украине.

Читайте также:

Украина не получит в срок датские истребители F-16

В Белом доме не готовы передать Киеву новую военную помощь из-за Конгресса

Кулеба: У Украины нет плана того, что делать, когда помощь Запада закончится
#сша
#помощь
#будущее
#администрация
#чиновники
#всу
#ракета
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МОС АВС контролирует температурный режим в медицинском учреждении Пушкинского округа
06 января 2024, 17:29

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» провели плановую проверку работы блочно-модульной котельной в микрорайоне Клязьма Пушкинского городского округа.

На выходе из котельной, которая обеспечивает теплом поликлинику № 4 температура теплоносителя составляет 74,8 градусов по шкале Цельсия, работает три котла. При этом температура воздуха на первом этаже поликлиники 27,3, на втором этаже 28,1 градуса по шкале Цельсия.

Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин уже заявил, что жителям Подмосковья, которые пострадали от аварии на котельной, будет сделан перерасчет, а также будут принять меры социальные поддержки.

Читайте также:

«Батареи - парное молоко»: отопление начало функционировать у жителей микрорайона Выстрел в Солнечногорске

Котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде модернизируют после новогодних праздников

Глава Солнечногорска Михальков проинспектировал работу котельной в Ложках
#выстрел
#отопление
#климовск
#температура
#мороз
#аварии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Могилёве задержали рокеров, сочинивших гимн белорусских оппозиционеров
06 января 2024, 15:16

Фото: istockphoto/carloscastilla

В белорусском Могилёве задержаны трое из четверых участников рок-группы Nizkiz. Один из их треков под названием «Правiлы» стал своеобразным неофициальным гимном протестов в республике.
Как сообщает телеграм-канал государственной телерадиокомпании «Могилев», на фоне протестов в 2020 году музыканты покинули Белоруссию, но затем решили вернуться и были арестованы. На кадрах опубликованного ролика можно увидеть, как силовики врываются в квартиры рокеров.

Все трое арестованных (вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин, рассказали, что оппозиция просто воспользовалась их популярностью в народе. Музыканты также сообщили, что ими манипулировали, а заказ на песню «Правiлы» они получили от одного польского ресурса и теперь раскаиваются в этом.

Созданная ещё в 2008 году, после протестов оппозиции 2020 года группа в полном составе покинула Белоруссию и гастролировала в разных странах Европы.

Читайте также:

Лукашенко подписал закон о гарантиях неприкосновенности для уходящего президента

Лукашенко поручил перевести службу войск МВД Белоруссии в усиленный режим

Появилась информация о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича
#квартиры
#музыканты
#белоруссия
#оппозиция
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Авианосец ВМС США Gerald R. Ford покинул Средиземное море
06 января 2024, 14:30

Фото: istockphoto/TebNad

Эскадренный авианосец американских Военно-морских сил в составе ударной группы миновал Гибралтарский пролив и вышел в Атлантику. Эта военная флотилия проводила операции в Средиземном море с июня 2023 года.
Вместе с авианосцем в Атлантический океан также проследовал ракетный крейсер Normandy, сообщает командование 6-го флота США. Кроме этих судов, в состав ударной группы входят также эсминцы Ramage и McFaul. Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Дж. Остин трижды продлевал сроки нахождения эскадры в Средиземном море из-за палестино-израильского конфликта.

Ранее предполагалось, что корабль Gerald R. Ford сменит авианосец Dwight D. Eisenhower. Однако в октябре заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила, что командование решило держать в зоне конфликта на Ближнем Востоке оба судна. В Средиземном море остаются на патрулировании корабли амфибийно-десантной группы ВМС США.

Читайте также:

На Крите пьяные американские моряки побили 15-летних девочек

На Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подлодка США класса «Огайо»

Авианосец ВМС США в Средиземном море направляется на Ближний Восток
#сша
#море
#корабль
#судно
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии рассказали, будут ли выдавать украинцев для службы в ВСУ
Минюст ФРГ: законы Германии не позволяют выдавать украинцев для службы в ВСУ
06 января 2024, 12:18

Фото: iStock/alzay

Министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман заявил, что законодательство ФРГ не позволяет выдавать властям в Киеве украинских мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под возможную мобилизацию на родине. Об этом сообщает Welt am Sonntag.
Бушман отметил, что понимает импульс украинских властей, однако правовая ситуация в Германии не может допустить противоправного развития событий.

Ранее в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, так как добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации

В ВСУ набирают количеством, а не качеством, заявила депутат Рады
#владимир путин
#человек
#добровольцы
#депутат
#мобилизация
#сво
#всу
#фрг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф