Глава Минобороны Украины Умеров публично раскритиковал Залужного в США

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Украинский министр обороны Рустем Умеров публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ходе поездки в США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Отмечается, что он открыто осудил действия Залужного. В частности, речь шла о неудавшемся контрнаступлении украинских войск.
Кроме того, критике подверглась и статья Залужного для издания The Economist, в которой генерал заявил о тупиковом положении армии.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, также раскритиковавшая Залужного и требовавшая его отставки, создала опрос для выбора нового кандидата на место главкома ВСУ.
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Кроме того, критике подверглась и статья Залужного для издания The Economist, в которой генерал заявил о тупиковом положении армии.
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Анастасия Чинкова