Глава Пентагона Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом

Ллойд Дж. Остин (Фото: сайт Пентагона)
Министр обороны США Ллойд Дж. Остин приехал в Киев. Заранее об этом визите ничего не было известно.
По данным информационного агентства Reuters, в ходе этой поездки шеф Пентагона должен продемонстрировать, что Вашингтон остаётся партнёром и союзником Киева в преддверии президентских выборов в Соединённых Штатах, которые пройдут 5 ноября.
Предполагается, что в рамках визита Остин проведёт встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой министерства обороны Рустемом Умеровым. В ходе переговоров будут обсуждаться потребности Украины в вооружениях.
В публикации отмечается важность этой поездки, поскольку будущее американской помощи Киеву «висит на волоске», а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя.
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Предполагается, что в рамках визита Остин проведёт встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой министерства обороны Рустемом Умеровым. В ходе переговоров будут обсуждаться потребности Украины в вооружениях.
В публикации отмечается важность этой поездки, поскольку будущее американской помощи Киеву «висит на волоске», а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя.
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Александр Бойцов