Глава МО Франции Лекорню: Присоединение Украины к НАТО сейчас зависит от США

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Вопрос вступления Украины в НАТО будет полностью зависеть от позиции новой администрации США. Такое мнение высказал глава министерства обороны Франции Себастьен Лекорню.
В интервью изданию La Tribune Dimanche он подчеркнул, что позиция Франции по этому вопросу не изменилась; власти республики в принципе никогда не выступали против присоединения Украины к альянсу.
По словам французского министра обороны, на встрече с ним глава Пентагона Ллойд Дж. Остин заверил, что в его стране как демократы, так и представители Республиканской партии, придерживаются «чёткой позиции» в вопросе поддержки Украины.
Однако, по мнению Лекорню, вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США 5 ноября, американская администрация в дальнейшем будет больше фокусировать своё внимание на Китае.
Читайте также:
Le Monde: США больше не возражают против вступления Украины в НАТО
США готовы пригласить Украину в НАТО
В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
По словам французского министра обороны, на встрече с ним глава Пентагона Ллойд Дж. Остин заверил, что в его стране как демократы, так и представители Республиканской партии, придерживаются «чёткой позиции» в вопросе поддержки Украины.
Однако, по мнению Лекорню, вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США 5 ноября, американская администрация в дальнейшем будет больше фокусировать своё внимание на Китае.
Читайте также:
Le Monde: США больше не возражают против вступления Украины в НАТО
США готовы пригласить Украину в НАТО
В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
Александр Бойцов