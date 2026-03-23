Глава «Росатома» Лихачёв: энергетический кризис в ЕС формировался десятилетиями
Мощный энергетический кризис в европейских странах формировался на протяжении нескольких последних десятилетий из-за непродуманной политики местных властей. Такое заявление сделал глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
По его словам, лидеры стран ЕС самостоятельно довели свои государства до энергетического коллапса из-за чрезмерного увлечения «зелёной повесткой».
«Кроме вульгарного толкования возобновляемых источников энергии, отказа неправомерного от использования газа в энергетике, это ещё и ограничения, а в некоторых случаях отказ от атомной энергетики», — сказал Лихачёв в беседе с RT.
Он пояснил, что эти действия сделали европейскую энергетическую систему сильно уязвимой в условиях региональных и глобальных вызовов. При этом конфликт Израиля и США с Ираном стал одним из «спусковых крючков», заключил Лихачёв.