Европе предрекли новый энергетический кризис

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Европе угрожает энергетический кризис из-за стремительного сокращения запасов газа в хранилищах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что эскалация конфликта на Украине повлияла на рост цен на газ примерно на 45% в 2024 году. В связи с этим высок риск углубления кризиса стоимости жизни для домашних хозяйств и повышения конкуренции между производителями, которые уже сейчас начали испытывать трудности.
По данным агентства, в этом году быстрое сокращение запасов газа в хранилищах в том числе вызвано холодами, повысившими спрос на отопление, и ветровой засухой, потребовавшей увеличения объёмов производства электроэнергии.
Прогнозируется, что в скором времени ситуация ещё больше ухудшится, поскольку поставки топлива, которые помогли восполнить хранилища в 2024 году, будут, вероятнее всего, недоступны в следующем.
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По данным агентства, в этом году быстрое сокращение запасов газа в хранилищах в том числе вызвано холодами, повысившими спрос на отопление, и ветровой засухой, потребовавшей увеличения объёмов производства электроэнергии.
Прогнозируется, что в скором времени ситуация ещё больше ухудшится, поскольку поставки топлива, которые помогли восполнить хранилища в 2024 году, будут, вероятнее всего, недоступны в следующем.
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Анастасия Чинкова