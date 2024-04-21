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Россия одержит победу в конфликте на Украине и вновь объединит братские народы, такое мнение выразил сирийский лидер Башар Асад в программе «Глобальное большинство» на Первом канале.
«Все знают, что русские, белорусы и малороссы близки и по истории, и по языку, и по культуре и что на востоке Украины живут в основном именно русские. Но у украинских нацистов есть конкретная цель», — отметил президент.
Асад также подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия «исправляет то, что натворили другие». Однако, глава Сирии убеждён, что России удастся одержать победу в конфликте, а затем вновь объединить все братские народы.
Напомним, в ходе президентских выборов в 2024 году Асад поддержал кандидатуру Владимира Путина.
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Евгения Парфентьева