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Башар Асад поддержал кандидатуру Путина на предстоящих выборах в России

03 марта 2024, 16:09
Фото: сайт Кремля, ТАСС/Владимир Гердо

Фото: сайт Кремля, ТАСС/Владимир Гердо

Президент Сирии Башар Асад открыто выразил поддержку кандидатуре действующего главы российского государства Владимира Путина на предстоящих выборах президента Российской Федерации, сообщает ТАСС.
В эксклюзивном интервью телеканалу «Соловьев Live», которое транслировалось на «Россия-1» и «Смотрим», Асад отметил значительный вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии. Он подчеркнул, что фигура Путина, принявшего решение оказать помощь Дамаску в этом вопросе, имеет большое значение для сирийского народа.

«Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение», - заявил Асад.

Президент Сирии также выразил уверенность, что дальнейшее пребывание Путина на посту президента России будет благоприятным для его страны.

Асад позитивно оценил решения, принятые Путиным, которые, по его мнению, возвращают России ее ведущую роль на международной арене и восстанавливают геополитический баланс.

«Россия сегодня является страной, от которой зависит судьба мира», - подчеркнул сирийский лидер.
Выборы президента Российской Федерации пройдут три дня: 15, 16 и 17 марта.

Поддержка Башара Асада в адрес Путина является отражением тесных отношений между Сирией и Россией, сложившихся в последние годы. Россия оказала значительную военную и дипломатическую поддержку Асаду в войне против терроризма, что помогло ему удержаться у власти и сохранить территориальную целостность страны.

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#выборы
#россия
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Французский юморист остро пошутил о войне с Россией
03 марта 2024, 15:42

Фото: iStock/saiko3p

Филипп Кавривьер, известный французский комик и телеведущий, выразил сомнения в целесообразности защиты Франции в случае конфликта с Россией, пишет Telegram-канал «ИноТВ».
В эфире программы «О времена!» на France 2 Кавривьер в шутливой форме заявил, что он не намерен сражаться за страну и даже начал учить гимн России на всякий случай.

Юморист объяснил свое нежелание сражаться за Францию тем, что в душе он - Мисс Франция, которая выступает за мир во всем мире.

«Не вижу смысла ввязываться в войну, если нам точно надерут задницу», — сказал Кавривьер.
Кавривьер признался, что видит огромную разницу между угрозами Путина и Макрона: «Один из них серьезен, а другой – Макрон». Он также отметил, что при первом выстреле со стороны России он будет считать войну проигранной и отправится в свой дом на Лазурном берегу с плакатом «Да здравствует Путин!».

Его шутка вызвала бурную реакцию соотечественников на фоне обострения напряжённости между Францией и Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил направить войска на Украину, на что президент России Владимир Путин ответил предупреждением о наличии у России оружия, способного поражать цели на территории противников. Теперь одни французы считают, что Кавривьер слишком преувеличивает опасность, в то время как другие разделяют его скептицизм относительно исхода возможного конфликта с Россией.

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#война
#владимир путин
#телевидение
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Джон Хили: Великобритания не сможет противостоять России в потенциальной войне
03 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/nevenmn

Британский парламентарий Джона Хили признался газете Daily Express, что его страна не способна противостоять России.
Хили подчеркнул, что силы и системы обороны Великобритании не приспособлены для сдерживания и противостояния российской мощи. Одной из основных проблем, отмеченных политиком, является недостаточное количество военных сил в Великобритании. Это вызывает серьёзные опасения относительно возможности страны дать полноценный отпор России, если произодёт военный конфликт.

Кроме того, Хили отметил, что оборонная политика Великобритании «начинается» на Украине, указывая на важность поддержки страны в её конфликте с Россией.

Россия не раз выражала протесты против наращивания активности НАТО у своих западных границ. Официальный Кремль подчеркивает, что Россия не является угрозой для других стран, но не оставит без внимания действия, которые могут потенциально нанести ущерб её интересам.

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#россия
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#великобритания
#нато
#военные
#конфликт
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Шойгу призвал Запад услышать адресованные ему слова Путина
Глава Минобороны Шойгу: Запад обязан услышать адресованные ему слова Путина
03 марта 2024, 14:58

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Главы западных стран должны услышать адресованные им заявления президента России Владимира Путина, которые он произнес в своем послании Федеральному собранию 29 февраля.
Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин». По словам Шойгу, это не обычные сигналы, это послания, которые назрели уже давно.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также призвал НАТО прислушаться к словам лидера Российской Федерации о возможности начала ядерного конфликта.

«Если президент России что-то говорит, это точно не блеф, он не игрок в покер», — высказался Джонсон.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что действия и высказывания недружественных стран могут привести к началу ядерного конфликта и крушению цивилизации.

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#сергей шойгу
#владимир путин
#президент
#нато
#переговоры
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Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией
03 марта 2024, 14:13

Фото: kremlin.ru

Германия начала подготовку к войне с Россией, об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного немецкого руководства о поставке Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

«Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе», — отметил Медведев.

Политик убеждён, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявит, что был не в курсе этих переговоров и пообещает разобраться в случившемся.

Однако, по словам Медведева, атаку на российские регионы может затевать даже не сам Шольц, а руководство Бундесвера.

«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — подытожил зампред Совбеза.

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#дмитрий медведев
#германия
#крымский мост
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Vijesti: После протестов в Белграде пройдут новые муниципальные выборы
03 марта 2024, 12:22

Фото: iStock/rarrarorro

Сербские оппозиционеры добились проведения новых муниципальных выборов в Белграде, об этом сообщил исполняющий обязанности мэра сербской столицы и вице-президент правящей Сербской прогрессивной партии Александар Шапич, его цитирует Vijesti.
«Мы подняли планку (легитимности). Мы приняли решение в ущерб себе, но мы не боимся», - продекламировал Шапич.

Протесты в Сербии вспыхнули в конце 2023 года. Тогда на муниципальных выборах победила правящая партия страны, набрав 40 процентов голосов, в это время оппозиционеры смогли набрать только 35 процентов.

Шапич заявил, что повторные выборы очень важны Белграда. По его словам, их результаты будут определяющими для направления, в котором будет развиваться страна в будущем.

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#сербия
#протесты
#выборы
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WSJ: Иран вел с Суданом переговоры о создании военно-морской базы
03 марта 2024, 11:03

Фото: istockphoto / Rainer Puster

Тегеран вел переговоры о создании своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря. Уточняется, что переговоры не привели к положительному исходу.
Об этом 3 марта сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сотрудника суданской разведки Ахмеда Хасана Мухаммеда.

По словам сотрудника суданской разведки, Иран хотел взять под контроль морские перевозки, также он планировал использовать базу «для сбора разведывательных данных» и разместить там военные корабли. В обмен на согласие Тегеран обещал поставить вертолетоносец армии Судана, которая до сих пор ведет вооруженное противостояние с отрядами быстрого реагирования государства.

Хартум отказал в соглашении Ирану, поскольку не хочет портить отношения с Америкой и Израилем, сказал собеседника издания. В материале отметили, что Тегеран имеет отношение к поставкам вооружения мятежному йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы). Постпред Ирана при ООН ранее отверг обвинения США в этом.

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#сша
#военные
#отношения
#иран
#вооружения
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США могут потерять Техас
Техас желает выйти из состава Соединённых Штатов Америки
03 марта 2024, 10:09

Фото: iStock/rarrarorro

Перед празднованием Дня независимости Техаса местная газета Dallas Morning News опубликовала статью, предупреждающую граждан об увеличении количества кандидатов на выборные должности, поддерживающих отделение штата от Соединенных Штатов.
В статье выражается обеспокоенность тем, что в Техасе с приближением «супервторника» слишком много кандидатов продвигает идею сепарации штата. «Супервторник» - день, когда многие штаты избирают делегатов для выдвижения кандидатов в президенты.

Авторы статьи призывают жителей Техаса быть бдительными, поскольку некоторые кандидаты подписали обязательство «Заберем Техас назад», в котором кандидаты обещают ставить интересы Техаса выше общегосударственных и продвигать законопроект о проведении референдума по отделению штата от США.

В данный момент обязательство подписали более 150 человек, в том числе ряд кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе. В статье подчеркивается важность тщательного изучения программ кандидатов перед голосованием, чтобы избежать неожиданных результатов.

Кроме того, газета обращается к истории Техаса и его давнему стремлению к независимости, но предупреждает, что отделение штата может привести к серьезным последствиям. Авторы призывают техасцев взвесить возможные риски и преимущества и принимать обоснованные решения на предстоящих выборах.

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#сша
#государство
#выборы
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«Почему она всё ещё существует?»: Маск порассуждал о роли НАТО
Маск задался вопросом о рациональности существования НАТО
03 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что НАТО необходимо было расформировать после развала советского союза. Так, Маск ответил на пост Сакса в социальной сети X.
«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — написал в ответ на пост Сакса Маск.

Миллиардер напомнил, что Североатлантический альянс создавался как оборонительный, сейчас он избрал себе новую цель — расширение. Макс выразил убеждение, что благодаря этой новой политики организация начала демонстрировать явную враждебность ко всем государствам, которые не входят в её состав.

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#илон маск
#нато
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Пушков обратился к главе МИД Франции
Пушков: Сежурне выдумывает ложные страхи, говоря об опасности победы России
03 марта 2024, 08:42

Фото: istockphoto / SimonLukas

Сенатор Алексей Пушков в личном телеграм-канале обратился к главе МИД Франции Стефану Сежурне, призвав его не выдумывать ложные страхи, говоря об опасности победы российской армии.
По словам сенатора, ударом по экономике Евросоюза будет не победа России в конфликте на Украине, а продолжение существующей политики санкций при растущих расходах на поддержку киевского режима.

Также, 2 марта глава французской дипломатии уточнил, что если Украина проиграет, то эта ситуация для стран Евросоюза станет катастрофической.

Сежурне заявил, что Россия, например, станет контролировать более 30 процентов мирового рынка пшеницы, оказывая давление на европейцев. Глава МИД Франции также считает, что Украина может развалиться, из-за чего большому количеству граждан необходимо будет искать новое жилье в других государствах.

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#россия
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#мид
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