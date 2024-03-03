Фото: сайт Кремля, ТАСС/Владимир Гердо
Президент Сирии Башар Асад открыто выразил поддержку кандидатуре действующего главы российского государства Владимира Путина на предстоящих выборах президента Российской Федерации, сообщает ТАСС.
В эксклюзивном интервью телеканалу «Соловьев Live», которое транслировалось на «Россия-1» и «Смотрим», Асад отметил значительный вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии. Он подчеркнул, что фигура Путина, принявшего решение оказать помощь Дамаску в этом вопросе, имеет большое значение для сирийского народа.
Президент Сирии также выразил уверенность, что дальнейшее пребывание Путина на посту президента России будет благоприятным для его страны.
Асад позитивно оценил решения, принятые Путиным, которые, по его мнению, возвращают России ее ведущую роль на международной арене и восстанавливают геополитический баланс.
Поддержка Башара Асада в адрес Путина является отражением тесных отношений между Сирией и Россией, сложившихся в последние годы. Россия оказала значительную военную и дипломатическую поддержку Асаду в войне против терроризма, что помогло ему удержаться у власти и сохранить территориальную целостность страны.
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«Для нас человек, который принял решение дать отпор террору в Сирии, разумеется, имеет значение», - заявил Асад.
Асад позитивно оценил решения, принятые Путиным, которые, по его мнению, возвращают России ее ведущую роль на международной арене и восстанавливают геополитический баланс.
«Россия сегодня является страной, от которой зависит судьба мира», - подчеркнул сирийский лидер.Выборы президента Российской Федерации пройдут три дня: 15, 16 и 17 марта.
Поддержка Башара Асада в адрес Путина является отражением тесных отношений между Сирией и Россией, сложившихся в последние годы. Россия оказала значительную военную и дипломатическую поддержку Асаду в войне против терроризма, что помогло ему удержаться у власти и сохранить территориальную целостность страны.
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Сергей Калугин