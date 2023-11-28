Главы четырёх российских регионов объединились в Содружество Донбасса

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Главы Ростовской и Воронежской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик подписали соглашение о создании Содружества Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Торжественная церемония подписания соглашения состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в районе Ростова-на-Дону.
Согласно документу, регионы вступают в сотрудничество в различных областях. В частности, в экономической, торговой, промышленной, инвестиционной, научной, образовательной и других сферах.
Стороны соглашения должны быть равноправными участниками содружества, вне зависимости от размера территории количества проживаемого на ней населения.
Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действительно в течение пяти лет.
Напомним, что в 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в составе которого были Ростовская, Воронежская, Луганская и Донецкая области. Однако в 2014 году содружество завершило свою деятельность.
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Согласно документу, регионы вступают в сотрудничество в различных областях. В частности, в экономической, торговой, промышленной, инвестиционной, научной, образовательной и других сферах.
Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действительно в течение пяти лет.
Напомним, что в 2011 году был создан еврорегион Донбасс, в составе которого были Ростовская, Воронежская, Луганская и Донецкая области. Однако в 2014 году содружество завершило свою деятельность.
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Анастасия Чинкова