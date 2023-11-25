Россия готовится к деоккупации Харькова

Российская армия начала зимнее наступление, которое будет направлено прежде всего на Запорожскую и Херсонскую области, а также деоккупацию Харькова. Об этом в разговоре с URA.RU заявил полковник в отставке, экс-разведчик Анатолий Матвийчук.