Главы МИД ОДКБ согласовали общие подходы к безопасности Евразийского региона

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Главы МИД стран Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли и подписали ряд документов, в том числе об обеспечении безопасности Евразии, об этом сообщил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник по итогам заседания организации в Минске.
«По итогам совместного заседания был одобрен и подписан ряд документов в политической и военно-политической сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам безопасности», - прокомментировал ситуацию Алейник.
По его словам, члены ОДКБ согласовали порядка 20 документов, в числе которых заявление об обеспечении безопасности Евразийского региона, а также решение об обеспечении безопасности ОДКБ в информационной среде.
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