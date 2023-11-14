В Кремле выразили сожаление об отказе Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на саммит ОДКБ.
Напомним, Пашинян по телефону сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о том, что не примет участие на предстоящем заседании ОДКБ.
По его словам, такие встречи являются площадкой, где можно обменяться мнениями, а также «для серки часов». При этом Песков подчеркнул, что ОДКБ продолжает сохранять актуальность, а встречи, проведенные в его рамках, свидетельствуют о востребованности данного формата взаимодействия.
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«Если это действительно так, то можно выразить сожаление, мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства», - заявил Песков.
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Элина Позднякова