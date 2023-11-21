Главы МИД семи стран создали контактную группу по Газе

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что была организована контактная группа по Газе. В состав группы вошли семь стран — Турция, Саудовская Аравия, Индонезия, Египет, Катар, Иордания и Нигерия. Об этом сообщает газета Star.
«Была создана контактная группа в составе семи стран. В число этих стран входит и Турция. Она начала свою деятельность. Сегодня она была в Китае, завтра (21 ноября) в Москве», — заявил глава турецкого МИД.7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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