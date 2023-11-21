Главы МИД семи стран создали контактную группу по Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что была организована контактная группа по Газе. В состав группы вошли семь стран — Турция, Саудовская Аравия, Индонезия, Египет, Катар, Иордания и Нигерия. Об этом сообщает газета Star.