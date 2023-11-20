В армии Израиля объяснили неподготовленность к атаке ХАМАС сексизмом

Женское подразделение армии обороны Израиля, которые занимается наблюдением за границей с сектором Газа, уведомляли о подозрительной активности боевиков Хамас, но командование не стало реагировать на них. Об этом сообщает израильское издание Haaretz, ссылаясь на военнослужащих.