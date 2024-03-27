Госдеп США: G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть

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Страны Группы семи (G7) обсуждают возможности для воплощения идеи о понижении потолка цен на российскую нефть, об этом сообщил помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайатт.
По словам чиновника, США и их партнеры по коалиции намерены сделать все возможное, чтобы лишить Россию получения доходов от продажи энергоресурсов.
В марте мировые цены на нефть выросли. Цена нефти марки Brent на бирже ICE в середине марта впервые с 6 ноября 2023 года превысила отметку в 86 долларов за баррель.
Ранее сообщалось, что Китай намерен поднять импорт российской нефти в марте до рекордного уровня. Планируется, что уровень оборота будет на уровне 1,7 млн баррелей нефти в день. Дело в том, что у Китая повышенный интерес к нефтепродуктам сорта Sokol, которого избегает Индия из-за опасений американских санкций.
США предпринимают попытки затормозить процессы экспорта российской нефти. К примеру, Минфин США наложил санкции на перевозившие российскую нефть танкеры, принадлежащие судоходной компании из Объединённых Арабских Эмиратов.
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Мировые цены на нефть выросли
В марте мировые цены на нефть выросли. Цена нефти марки Brent на бирже ICE в середине марта впервые с 6 ноября 2023 года превысила отметку в 86 долларов за баррель.
США предпринимают попытки затормозить процессы экспорта российской нефти. К примеру, Минфин США наложил санкции на перевозившие российскую нефть танкеры, принадлежащие судоходной компании из Объединённых Арабских Эмиратов.
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Мировые цены на нефть выросли
Мария Федоровцева