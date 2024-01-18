Минфин США подверг санкциям перевозившие российскую нефть танкеры

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Министерство финансов США в очередной раз расширило антироссийские санкции. На этот раз под ограничения попала судоходная компания из Объединённых Арабских Эмиратов и принадлежащие её 17 кораблей.
На официальном сайте американского правительства уточняется, что санкциям подверглась зарегистрированная в Абу-Даби фирма Hennesea Holdings Limited. Принадлежащие ей танкеры ходят под флагом Либерии, что является довольно частым явлением в практике международного судоходства.
В последнее время Соединённые Штаты часто подвергают санкциям компании или даже отдельные корабли, которые способствуют нарушениям установленного «ценового потолка» на российскую нефть, продающуюся на экспорт.
Российская сторона не раз заявляла, что справится с санкционным давлением. Это касается и ограничений цен на нефть при продаже за рубеж. Даже западные аналитики признают, что при помощи найденных альтернативных маршрутов, перевозчиков и страховщиков, а также благодаря посредничеству третьих стран при перепродаже нефтепродуктов, нефть из России продаётся значительно выше установленного «потолка цен».
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В последнее время Соединённые Штаты часто подвергают санкциям компании или даже отдельные корабли, которые способствуют нарушениям установленного «ценового потолка» на российскую нефть, продающуюся на экспорт.
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Александр Бойцов