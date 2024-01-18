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Минфин США подверг санкциям перевозившие российскую нефть танкеры

18 января 2024, 19:11
Фото: istockphoto/Gerasimov174

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Министерство финансов США в очередной раз расширило антироссийские санкции. На этот раз под ограничения попала судоходная компания из Объединённых Арабских Эмиратов и принадлежащие её 17 кораблей.
На официальном сайте американского правительства уточняется, что санкциям подверглась зарегистрированная в Абу-Даби фирма Hennesea Holdings Limited. Принадлежащие ей танкеры ходят под флагом Либерии, что является довольно частым явлением в практике международного судоходства.

В последнее время Соединённые Штаты часто подвергают санкциям компании или даже отдельные корабли, которые способствуют нарушениям установленного «ценового потолка» на российскую нефть, продающуюся на экспорт.


Российская сторона не раз заявляла, что справится с санкционным давлением. Это касается и ограничений цен на нефть при продаже за рубеж. Даже западные аналитики признают, что при помощи найденных альтернативных маршрутов, перевозчиков и страховщиков, а также благодаря посредничеству третьих стран при перепродаже нефтепродуктов, нефть из России продаётся значительно выше установленного «потолка цен».

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Депутат Журавлев: Запад потерял Африку
Депутат Журавлев заявил о потере Западом Африки
18 января 2024, 20:19

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев Запад, особенно Франция, потерял влияние над Африкой.
Об этом, по его словам, говорит просьба ЦАР разместить на территории республики российскую военную базу.

«В Африке у нас были советские военные базы в Египте, Эфиопии, Тунисе, Ливии, Судане. В основном в портовых городах, приспособленных для стоянки и ремонта ВМФ. Некоторые, кстати, после того как были оставлены, заняли американцы, и до сих пор, к примеру в Судане, там располагаются подразделения армии США», — поделился в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Он также поддержал возрождение военных баз в Африке для восстановления влияния России в регионе.

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#россия
#африка
#политика
#база
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Путин назначил космонавта Крикалёва своим специальным представителем по космосу
18 января 2024, 20:03

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин назначил космонавта Сергей Крикалёва специальным представителем главы государства по вопросам сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ подписан сегодня, 18 января.
Как указано на официальном сайте правовой информации, законодательный акт вступает в силу с момента его подписания. Ранее эту должность занимал руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

Сергей Крикалёв был отобран для подготовки к космическим полётам в 1985 году, а свой первый вылет за пределы земной атмосферы он совершил в 1988 году в качестве бортинженера. Всего космонавт совершил шесть полётов на околоземную орбиту и находился в космосе в общей сложности на протяжении 803 суток.

Крикалёв восемь раз выходил в открытый космос и провёл там 41 час и 27 минут. В 1989 году космонавт стал Героем Советского Союза, а в 1992 году он был удостоен звания Героя России.

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#космос
#космонавт
#владимир путин
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#указ
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Сенатор Цеков: Зеленский оскорбил руководство Китая
18 января 2024, 20:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил руководство Китая заявлением о том, что ему не нужен диалог с премьер-министром КНР.
Украинский президент потребовал прямого общения с тем, кто «принимает решения».

Такими заявлениями и требованиями, считает Цеков, продемонстрировал лишь глупость.

«Зеленский постоянно встречается с премьер-министрами других государств в Давосе. Я считаю, он оскорбил руководство Китая, при этом добился еще худшего результата для себя. Позиция Китая, не участвующего в разговорах о формуле мира Зеленского, говорит о том, что Китай не будет идти в фарватере критики, которую проводят американцы и европейцы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

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#китай
#зеленский
#политика
#украина
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Бауэр: новые оборонные планы НАТО разработали на случай столкновения с РФ
18 января 2024, 19:47

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что новые оборонные планы НАТО, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе, были разработаны, в особенности из-за возможного столкновения с Россией. Об этом Бауэр сообщил журналистам.
По словам Бауэра, РФ члены Альянса рассматривают как угрозу. Глава военного комитета добавил, что подготовка по вопросу обороны НАТО продолжается.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс проведет учения, имитирующие начало третьей мировой войны. Нападение инициировано вымышленным противником, который называется Occasus. Однако, как отмечает источник, он имеет большое сходство с РФ.

Напомним, за последнее время РФ не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок регулярно увеличивает инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

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#россия
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#учения
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Bloomberg: Кулеба заявил о планах Украины поговорить по телефону с Си Цзиньпином
18 января 2024, 18:50

Фото: iStock/designer491

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится организовать телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Киеву нужен данный разговор, так как в дальнейшем планируется саммит для продвижения украинского плана мирного урегулирования конфликта. По словам Кулебы, Украина старается добиться установления связи с лидером КНР.

Ранее сообщалось, что Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел встречаться с китайской делегацией на форуме в Давосе, так как ее представители не соответствуют его уровню.

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#саммит
#владимир зеленский
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Трамп призвал не поддерживать помощь Киеву до выполнения условий республиканцев
18 января 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Экс-президент США Дональд Трамп призвал не поддерживать сделку с демократами и администрацией президента страны Джо Байдена по выделению помощи Украине в обмен на усиление защиты границы. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
Трамп отметил, что сначала необходимо достичь выполнения всех необходимых условий Республиканской партии для прекращения притока мигрантов. Бывший президент США подчеркнул, что спикер палаты представителей Майк Джонсон «заключит исключительно идеальную сделку по вопросу границы».

Ранее заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли заявила, что Евросоюзу для достижения независимости необходимо более тесное сотрудничество в области обороны на тот случай, если Дональд Трамп станет президентом США и «бросит Европу».

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#план
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В США оценили шансы Запада на совершение самоубийства ради Украины
Риттер: Запад не совершит самоубийство ради Украины
18 января 2024, 18:29

Фото: iStock/Photoboyko

Запад не станет предпринимать крайние меры для спасения Украины. Такое мнение выразил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Так он оценил опубликованный украинским президентом Владимиром Зеленским ролик с некорректными высказываниями в адрес российского коллеги Владимира Путина.
«Коллективный Запад не будет совершать самоубийство ради вашего коррумпированного бандеровского режима», — ответил Риттер в комментарии к видео в соцсети Х.

Он уверен, что конфликт завершится в пользу России, а киевские власти будут вынуждены объявить о капитуляции.

Эксперт привел в пример Гитлера в конце апреля 1945 года, когда Красная армия уже приближалась к Берлину. Риттер подчеркнул, что у Украины был шанс в 2022 году завершить конфликт, однако его отвергли. Теперь же, по его словам, союзники Киева разбегаются.

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Reuters: Саудовская Аравия продолжает изучать преимущества членства в БРИКС
18 января 2024, 18:15

Фото: iStock/Ayman Hussain

Саудовская Аравия продолжает изучение вопроса членства в БРИКС. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что государство оценивает преимущества, после чего примет окончательное решение. По информации источника, 1 января не считается крайним сроком для принятия решения.

Напомним, в начале января текущего года государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило, что государство официально стало членом БРИКС, однако спустя некоторое время удалило эти сообщения из своих аккаунтов в соцсетях.

Ранее сообщалось, что председательство РФ в БРИКС начинается с 1 января 2024 года. В объединении начинают полноценную работу следующие страны: ОАЭ, Египет, Эфиопия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС.

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МИД РФ призывает Иран и Пакистан к решению вопросов дипломатическим путем
Захарова: РФ призывает Иран и Пакистан к дипломатическому решению вопросов
18 января 2024, 17:57

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия призывает Иран и Пакистан решать возникшие вопросы с помощью дипломатии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.
«С тревогой наблюдаем за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами», - заявила Захарова.

По ее словам, от дальнейшего обострения конфликта выиграют те, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе.

Захарова также выразила надежду на то, что Иран и Пакистан в ближайшее время смогут договориться и уладить разногласия. Она также отметила, что Россия готова оказать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Утром 18 января пакистанские военные нанесли ряд ударов по «укрытиям террористов» в иранских провинциях Систан и Белуджистан.

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