Госдума приняла закон о бесплатном лечении жителей новых регионов РФ

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому жители новых российских регионов могут получать бесплатное лечение без полиса ОМС до 2025 года.
Ранее сообщалось, что жителям новых регионов России разрешили не оплачивать капремонт многоквартирных домов до 2026 года. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства продлило с 2024 года на два года действие документа об отсрочке выплат.
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