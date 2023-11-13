РБК разобрался, как изменились проблемы беженцев с Украины в России

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Издание РБК рассказало, как изменились проблемы, с которыми сталкиваются беженцы с Украины, из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В первую очередь беженцы сталкиваются с проблемами при оформлении российских паспортов. Но в настоящее время наблюдается спад востребованности такой процедуры. Так, в прошлом году в Московской области было зафиксировано 800 обращений, а в этом году их число снизилось до 129.
Особые трудности испытывают беженцы, имеющие украинский паспорт нового образца, представляющие собой пластиковую ID-карту, которую начали оформлять в стране с 2016 года. Граждане Украины не могут оформить российское гражданство, если у них нет подтверждения проживания на украинской территории. Таким образом, они вынуждены оформляться в России иными способами.
Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются беженцы и жители новых регионов РФ, является начисление пенсии. Из-за утраты архивов или ведения боевых действий, не всегда удаётся предоставить в России все необходимые документы, подтверждающие факт работы, а также длительность трудового стажа. Из-за этого многим оформляется пенсия на общих основаниях, даже при том, что человек мог работать на вредном производстве.
При этом, отмечается, что в сравнении с прошлым годом, сейчас отмечается рост обращений, касаемо пенсионных выплат.
Кроме того, возникают проблемы с компенсацией за потерю жилища. Так, без наличия документов на уничтоженное жильё, невозможно подтвердить факт того, что оно изначально было во владении обратившихся. В результате, компенсация не предоставляется.
С проблемами сталкиваются и дети беженцев. С начала боевых действий школьники были переведены на удалённое обучение, что сказалось на качестве их образования, поэтому сейчас им может быть сложно успевать по программе. Также многие сталкиваются с буллингом в российских школах.
Читайте также:
Жителям новых регионов разрешат не платить за капремонт до 2026 года
В ФРГ считают, что украинские беженцы злоупотребляют льготами
Женщины на Украине вышли на митинги с требованием демобилизации
Особые трудности испытывают беженцы, имеющие украинский паспорт нового образца, представляющие собой пластиковую ID-карту, которую начали оформлять в стране с 2016 года. Граждане Украины не могут оформить российское гражданство, если у них нет подтверждения проживания на украинской территории. Таким образом, они вынуждены оформляться в России иными способами.
При этом, отмечается, что в сравнении с прошлым годом, сейчас отмечается рост обращений, касаемо пенсионных выплат.
Кроме того, возникают проблемы с компенсацией за потерю жилища. Так, без наличия документов на уничтоженное жильё, невозможно подтвердить факт того, что оно изначально было во владении обратившихся. В результате, компенсация не предоставляется.
С проблемами сталкиваются и дети беженцев. С начала боевых действий школьники были переведены на удалённое обучение, что сказалось на качестве их образования, поэтому сейчас им может быть сложно успевать по программе. Также многие сталкиваются с буллингом в российских школах.
Читайте также:
Жителям новых регионов разрешат не платить за капремонт до 2026 года
В ФРГ считают, что украинские беженцы злоупотребляют льготами
Женщины на Украине вышли на митинги с требованием демобилизации
Анастасия Чинкова