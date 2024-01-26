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Граждане РФ смогут проголосовать и в недружественных странах - МИД РФ

26 января 2024, 23:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Избирательные участки во время мартовских выборов президента Российской Федерации будут открыты во многих зарубежных странах, в том числе и недружественных. Всего планируется задействовать около 300 пунктов, где граждане России, проживающие за границей, смогут отдать свой голос за своего фаворита.
Об этом на брифинге сообщила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Дипломат также уточнила, что избирательные участки за рубежом будут открыты в тех странах, где есть внешнеполитические представительства и консульские учреждения нашего государства.

«Это касается и недружественных стран», — подчеркнула спикер МИД России.


Мария Захарова добавила, что в ряде стран участки для голосования на выборах президента РФ будут открыты и за пределами столиц, с учётом мест наиболее компактного проживания граждан России. Работа представителей Центризбиркома будет также организована на площадках крупных российских экономических операторов, имеющих представительства за рубежом, заключила представитель министерства иностранных дел РФ.

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#мид
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#выборы
#президент
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Губернаторы Оклахомы и Флориды пообещали отправить нацгвардию в Техас
Губернатор Оклахомы пообещал отправить нацгвардию в Техас для защиты границы
26 января 2024, 23:36

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что он «абсолютно точно» направит национальную гвардию в Техас в свете обстановки на границе с Мексикой.
В ходе интервью на телеканале Fox News он подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос с генералом Томасом Мансино и останется на связи с губернатором Техаса Грегом Эбботтом.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис также не исключил предоставления помощи Техасу. Он отметил, что они готовы привлечь больше Национальной гвардии, включая гвардейцев Флориды.

Десантис подчеркнул, что такие действия могут быть аналогичны помощи штатам в случае чрезвычайных природных катастроф.

Губернатор Техаса Грег Эббот ранее объявил о «вторжении» мигрантов и принял меры по самозащите, подчеркивая, что штат будет реализовывать свою политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.

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#дороги
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#интервью
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Шарль Мишель останется главой Евросовета в ущерб карьере в Европарламенте
26 января 2024, 22:22

Фото: istockphoto/butenkow

Глава Евросовета Шарль Мишель решил остаться в своей должности. Ранее он планировал принять участие в выборах в Европарламент, для чего ему бы пришлось уйти в отставку согласно уставу обеих организаций.
Как пишет издание The Finantial Times, своё решение, точнее, отказ от ранее принятого решения, европейский политик объяснил «крайней реакцией» и «личными нападками», возникшими после обнародования его намерения оставить высокий пост ради кресла евродепутата. В своём заявлении действующий глава Евросовета упомянул о возможном отвлечении Европейского совета от «своей миссии» и даже о расколе внутри этого международного института.

Чиновники стран ЕС с одобрением встретили это непостоянство Шарля Мишеля. Объяснение этому лежит на поверхности. Ранее сообщалось, что в случае, если преемник нынешнего главы Евросовета не будет объявлен до июля, председательство в нём перейдёт к Венгрии по установленному регламентом праву ротации. Видеть на посту пусть и временного, но главы организации строптивого Виктора Орбана европейские политики явно опасаются. Отсюда и их единодушие в поддержке Мишеля в решении остаться в своей должности.

Фото: сайт Кремля

Характерно, что заявление действующего главы Евросовета прозвучало за несколько дней до решающего саммита глав стран Европы, на котором должно быть принято решение о будущем вопроса поддержки Украины Брюсселем. Чиновники Евросоюза цепляются за статус-кво, который, как видно, существует уже только в их собственном воображении. Примеры Словакии и той же Венгрии — тому свидетельство.

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#венгрия
#евросоюз
#виктор орбан
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Гутерреш срочно направит постановление Международного суда по Израилю в СБ ООН
26 января 2024, 21:54

Фото: iStock/travelview

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что решение Международного суда ООН по иску ЮАР к Израилю является обязательным к исполнению всеми сторонами. Об этом Дюжаррик сообщил на брифинге.
По словам Дюжаррика, генсек ООН Антониу Гутерреш в срочном порядке направит судебное постановление в Совет Безопасности. Официальный представитель Гутерреша подчеркнул, что генсек выражает надежду на то, что все судебные постановления будут исполнены должным образом.

Ранее председатель Международного суда Джоан Донохью постановила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. После чего МИД ЮАР назвал решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#суд
#израиль
#права
#мид
#меры
#оон
#юар
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МИД: Россия настроена сохранять и развивать отношения с Южной Кореей
26 января 2024, 21:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В МИД РФ сообщили, что Москва настроена сохранять и развивать с Сеулом потенциал сотрудничества, если к этому будут готовы в Южной Корее. Информация следует из ответов российского дипведомства на вопросы СМИ.
В ведомстве напомнили о позитивных моментах между государствами, которые в прошлом году «проходили испытание на прочность». Примечательно, что бизнес Южной Кореи не разорвал свои отношения с РФ, несмотря на имеющиеся санкции и замороженные проекты.

Ранее посол России в Южной Корее Андрей Кулик объяснил в беседе с РИА Новости, что деловые отношения с Россией для Республики являются взаимовыгодными, и, несмотря на рекомендации западных коллег, разрывать их корейцы не планируют.

Напомним, ранее Россия признала Южную Корею не дружественной страной, из-за чего товарооборот между странами на время приостановился. Тем не менее, экономические отношения России и Южной Кореи на данный момент крайне выгодны для обеих сторон.

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#южная корея
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Георгиевская лента стала причиной обвинения жителя Чехии в оправдании геноцида
Власти Чехии обвиняют местного жителя в геноциде из-за Георгиевской ленты
26 января 2024, 21:07

Фото: istockphoto/Elena Titova

Чешские власти обвиняют местного жителя в «оправдании геноцида». Причиной тому стала Георгиевская лента, которую не слишком возрастной чех надел на заседание партии коммунистов, членом которой он является.
Человек, не забывший историю совместной борьбы с фашизмом, пришёл на заседание местного отделения Коммунистической партии с российским флагом и прикреплённой к ней Георгиевской лентой. Победа над нацистской Германией, по его мнению, является фактом, о котором стоит напоминать, что он и сделал.

Необычный для современной Европы, а особенно для Чехии, инцидент, произошёл ещё летом 2023 года, но правоохранители некогда братской республики взялись за расследование обстоятельств этого «преступления» только сейчас. Мужчине предъявлено обвинение в «оправдании геноцида». Следуя логике чешских властей, он подвергается уголовному преследованию за то, что помнит о том, что части Советской армии и воссозданные в 1941 году Вооружённые силы Чехословакии вместе освобождали Европу от нацизма.

Напоминаем, что Чехия, наряду с Польшей, является активным участником конфликта на Украине. Помимо военных поставок Киеву и прямого участия чешских наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ, страна на своей территории готовит украинских боевиков для отправки на передовую. Также мэрия Праги лишила советского маршала Конева звания почётного гражданина города. Также местные власти снесли памятник освободителю города.

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ЦИК завершил проверку подписных листов, представленных штабом кандидата Путина
26 января 2024, 20:31

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Центральная избирательная комиссия завершила проверку подписных листов, которые были представлены штабом кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
По словам Булаева, были проверены шестьдесят тысяч подписей. Он отметил, что в некоторых единичных записях имеются несущественные ошибки.

В понедельник, 22 января, штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на предстоящих выборах. Количество подписей в поддержку российского лидера достигло 315 тысяч.

Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. На данный момент число кандидатов достигает 11.

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#цик
#рф
#владимир путин
#россияне
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В США заявили о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа
FT: победа Трампа на праймериз отдалила выделение новой военной помощи Киеву
26 января 2024, 20:24

Фото: istock / Andrii Atanov

Американская помощь Украине «повисла на волоске» из-за бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
Как считает агентство, Трамп хочет сделать вопрос миграции одним из главных сюжетов в предвыборной кампании. Победа Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире и кокусе в Аризоне только укрепляет влияние на повестку Республиканской партии и закрепляет его шансы на избрание. По этой причине республиканцы не хотят принимать законопроект о выделении помощи Киеву, желая решить миграционный вопрос.

«Вряд ли в ближайшее время будет предоставлена дополнительная помощь, учитывая хаос в Республиканской партии», — цитирует FT слова экс=помощника лидера демократического большинства в Сенате США Джима Мэнли.
Ранее Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерёг президента США Джо Байдена от необдуманных действий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#помощь
#законопроект
#трамп
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Политолог Бернардини выразил уверенность в увольнении Зеленского Западом
26 января 2024, 19:31

Фото: Сайт Кремля

Политолог, член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Марк Бернардини высказал мнение о том, что нынешнего президента Украины Владимира Зеленского уволят за непослушание его западные кураторы.
«Про то, как бывший комик неоднократно ослушивался своих хозяев, все мы говорили много раз. Единственное, что это нам подтверждает, так это то, что несостоявшийся политик не усвоил известную народную русскую мудрость: «кто платит, тот и заказывает музыку», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Бернардини.

Он отметил, что Запад рано или поздно заменит Зеленского на более сговорчивого президента Украины.

Также специалист высказал уверенность в том, что победа России уже близка, а нынешний украинский режим будет свергнут.

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#украина
#политика
#россия
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Путин назвал геноцидом истребление русских на исторических территориях России
26 января 2024, 19:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что события, происходящие на Донбассе, являются геноцидом. Об этом Путин сообщил на встрече со студентами-участниками специальной военной операции, трансляция мероприятия доступна в официальном телеграм-канале Кремля.
Глава государства отметил, что на российских исторических территориях русских объявили нетитульной нацией, что еще раз подтверждает геноцид людей. Рассказывая об этом, российский лидер сказал, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику. Путин подчеркнул, что долгие годы РФ пыталась выстроить отношения с Украиной, однако Киев отказывался от мирных переговоров.

Ранее президент сообщил, что националисты были фактическими хозяева Украины после распада СССР. Примечательно, что сегодня архив США рассекретил меморандум, который гласит, что первый президент Украины Леонид Кравчук в 1994 году заверял американского коллегу Билла Клинтона, что националистов в стране не так уж и много, однако они готовы на немыслимые поступки.

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