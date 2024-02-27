Григорий Явлинский призвал Украину завершить конфликт с Россией

Фото: официальный сайт Кремля
Основатель партии «Яблоко» и бывший кандидат в президенты России Григорий Явлинский Григорий Явлинский опубликовал статью с призывом к Украине о завершении военного конфликта. Она опубликована в официальном Telegram-канале политика.
«Продолжение военных действий в любой форме, наступательной или позиционной, не сулит никакого положительного развития событий ни для России, ни для Украины, ни для западных стран <...> Это прямой результат политической слепоты: ключевой момент для прекращения огня был упущен год назад <...> В экономике Украины уже наступил критический дефицит практически всего — бюджет сократился, резко падают поступления, сжимается внутренняя налоговая база <...> Невозможно не понимать, что значительные территории Украины становятся нежизнеспособными. При этом миллионы украинцев уехали и продолжают уезжать из страны, а миллионы оставшихся ждут прекращения боевых действий. Однако руководство Украины настаивает, что 2024 год должен стать годом продолжения боевых действий», — написал Явлинский.По мнению основателя «Яблока», после смены Киевом руководства ВСУ «там говорят только о поставках вооружений, дронах, жесткой мобилизации», что означает только одно — вооруженное противостояние Украины и России предполагается продлить на многие годы, превратив его в борьбу на истощение одной из сторон.
Ранее политик заявлял, что установить мир между РФ и Украиной можно по примеру двух европейских государств — Франции и Германии, долгие годы воевавших за Эльзас и Лотарингию. Теперь же, отметил Явлинский, на сегодняшний день принадлежность этих территорий не вызывает ни у кого споров в отличие от многих других регионов в мире. При этом он добавил, что отметил, что такой сценарий не сработал у Индии с Пакистаном или Израиля с Палестиной, но с Европы следует брать пример.
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