Явлинский предложил себя Путину в роли переговорщика по Украине

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил президенту РФ Владимиру Путину себя в роли посредника на переговорах с Украиной. Об этом пишет РБК.
«Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», – цитирует издание слова российского политика.
Явлинский подчеркнул, что для начала мирных переговоров необходимо договориться о прекращении огня, после чего можно будет перейти к обсуждению других вопросов. Он также выразил уверенность, что сейчас подходящее время для переговоров, так как контрнаступление ВСУ провалилось и начался конфликт на Ближнем Востоке.
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