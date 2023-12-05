ХАМАС не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе

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ХАМАС не отпустит оставшихся заложников прекратит переговоры с Израилем, пока он не остановит агрессию в секторе Газа. Такое заявление сделал член политбюро движения Усама Хамдан. Его обращение транслировал телеканал Al Jazeera.
«Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена (пленными - ред), пока не прекратится агрессия против нашего народа и сектора Газа», - заявил Хамдан.
Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. По словам Халеми, на данный момент сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис. Он подчеркнул, что лица, которые думали, что у ЦАХАЛ возникнут сложности с возобновлением боевых действий после недельного прекращения огня, сильно ошибались.
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Элина Позднякова