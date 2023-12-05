В Газе сообщили о более чем 16,2 тысячи погибших при израильских ударах

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Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 16 248 человек. Об этом говорится в заявлении правительства.
Отмечается, что ранения получили 43 616 человек.
Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. По словам Халеми, на данный момент сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис.
Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября 2023 года. Члены группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля и установили контроль над несколькими районами и военными объектами. В качестве ответных мер, Израиль объявил о начале военной операции на территории анклава.
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Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. По словам Халеми, на данный момент сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис.
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Екатерина Коршунова