ХАМАС озвучил Израилю условие для освобождения заложников

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Израиль сможет вернуть заложников, находящихся в руках палестинского движения ХАМАС, только при условии цены, которую назначит само палестинское сопротивление. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Jazeera глава политбюро движения Исмаил Хания.
«Вражеские планы обречены на провал. Израиль не сможет достичь своих целей и не освободит пленных иначе, как за ту цену, которую установит палестинское сопротивление», — заявил Хания.По его словам, движение ХАМАС готово к длительному противостоянию с Израилем и его армией.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Артем Путинцев